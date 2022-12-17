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Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...

17.12.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'de gözler yeni asgari ücretin açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu nedenle hemen hemen herkes asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtını araştırılıyor. Asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala, gündemde tartışmalar yaşanmaya ve eleştiriler gelmeye de devam ediyor. Son olarak CHP'li Özgür Özel, TÜRK-İŞ'e eleştiride bulundu. Açlık sınırının 1000 lira üstüne vurgu yapan Özel "Tarihi bir hata" ifadelerini kullandı. Asgari ücret için önerilerinin 10 bin 128 TL olduğunu belirtti.

Asgari ücret ne kadar olacak? 'Tarihi hata' diyerek o rakamı işaret etti: 1000 lira üstüne...

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretin açıklanmasına kısa bir süre kala gözler yapılan açıklamalara çevrildi. Gündemde çok sayıda rakam telaffuz edilirken görüşmelerle ilgili açıklamalar da geliyor. Son olarak CHP'li Özgür Özel, asgari ücrete dair oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. Özel'den Türk-İş'e 'müzakere tekniği' eleştirisi gelirken Özel 'Tarihi bir hata' dedi. Ayrıca Özel asgari ücret için olmazsa olmaz şeklinde nitelendirdiği rakamın 10 bin 128 TL olduğunu belirti. İşte asgari ücret haberinin detayları...

"TARİHİ BİR HATA"

Özgür Özel, Ankara'da bir otelde düzenlenen Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (Tez-Koop-İş) Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küçük yaştan itibaren yaşadıklarıyla sendikal ve siyasi mücadelede yer alışını anlattı.

Özel sektördeki örgütlenmenin kamudan geride kalmasının herkes için utanç verici bir durum olduğunu belirten CHP'li Özel, iktidarın gücünü "simetrik olarak" sermayeden yana kullandığı bir sürecin yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRK-İŞ'in asgari ücret pazarlığındaki yaklaşımını da değerlendiren Özel, şöyle devam etti:

"Talebi belirleyip onu pazarlık etmek yerine kırmızı çizgiyi 'açlık sınıra çekme' diye yeni bir müzakere tekniğini benimsemiş olmasından şaşırdık, irkildik, döndük bir baktık, bu iş eğer müzakeresizliği, aza razı olmayı, açlık sınırının 1000 lira üstüne kadar tırmanmayı makul gösterecek bir şeye evrilirse bu tarihi bir hatadır. TÜRK-İŞ'in genel beklentiyi karşılayacak hatta aşacak bir rakam üzerinde imza atması gerektiğini, açlık sınırını kırmızı çizgi yapmakla beklentiyi açlık sınırının biraz üstüne taşıma gibi bir psikolojik meseleye çok tehlikeli baktığımızı, TÜRK-İŞ'in bu süreçteki mücadelesini ve atacağı ya da atmayacağı imzayı dikkatle takip edeceğiz."

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"ASGARİ ÜCRET İÇİN OLMAZSA OLMAZ RAKAM..."

Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak asgari ücrete geçen yılın ilk 6 ayı için verilmeyen enflasyon farkı, bu yılın ikinci yarısından bugüne kadarki enflasyon, yıl sonu enflasyon beklentisini, son çeyrek büyüme oranını içeren 10 bin 128 liralık rakamı da "olmazsa olmaz" olarak gördüklerini ve asgari ücret olarak önerdiklerini söyledi.

CHP'nin, vergi dilimlerine ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunduğunu anımsatan Özel, TÜRK-İŞ'i ve bütün sendikaları ilgili kanun teklifine sahip çıkmaya davet etti.

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"TÜRKİYE, EMEKÇİLERİN GELİR VERGİSİNE EZDİRİLDİĞİ BİR ÜLKE HALİNE GELDİ"

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu da Türkiye'deki siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, temel hak ve özgürlükleri sonuna kadar kullanmak için mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'de, çalışanların yoksul olduğunu savunan Özdemiroğlu, "Emeğin, milli gelirden aldığı pay 2016'da yüzde 40 iken bugün yüzde 25'lere gerilemiştir. Türkiye, emeğin ekonomik büyümeden pay alamadığı, emekçilerin enflasyona ve gelir vergisine ezdirildiği bir ülke haline gelmiştir." diye konuştu.

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Genel Başkan seçimlerinin yarın yapılacağı Tez-Koop-İş Sendikası 12'nci Genel Kurulu'na Özel'in yanı sıra İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisinden genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri ile Tez-Koop-İş üyeleri katıldı. (AA)

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asgari ücret Özgür Özel CHP

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