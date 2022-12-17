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Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'

17.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Asgari ücret 2023 zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? sorusu milyonların gündeminde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık Salı günü üçüncü kez biraraya gelmeye hazırlanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika 'uzlaşı' mesajı geldi.

Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'

Son dakika asgari ücret haberleri... 20 Aralık Salı günü milyonların geliri olan yeni asgari ücret rakamını belirlemek için son kez masaya oturması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün de olduğu gibi , "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" mesajını paylaştı. Ayrıca, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadesini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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