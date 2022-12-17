Son dakika: Bakan Bilgin'den asgari ücret mesajı: 'Uzlaşmaya varacağız...'

Son dakika asgari ücret haberleri... 20 Aralık Salı günü milyonların geliri olan yeni asgari ücret rakamını belirlemek için son kez masaya oturması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı için flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Bilgin, geçtiğimiz gün de olduğu gibi , "Salı günü asgari ücret müzakeresinde uzlaşmaya varacağız" mesajını paylaştı. Ayrıca, "Emekçilerimizin beklediği, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde uzlaşma sağlayacağız" ifadesini kullandı.

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