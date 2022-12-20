Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Milyonların merakla beklediği 2023 asgari ücret belli oluyor! İşte son durum

Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Üçüncü toplantının tamamlanmasının ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ilk resmi rakamı açıkladı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2023 asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman, saat kaçta açıklanır? İşte 2023 asgari ücrette son durum...

ASGARİ ÜCRETTE İLK RESMİ RAKAM BELLİ OLDU!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı görüşmesi sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay şu ifadeleri kullandı:

-"20 gündür süren bir süreç, 3. toplantıyı yaptılar. 1 saat evvel beni de çağırdılar. Biz, ayın 1’inde dedik ki TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor.

Uzman arkadaşlarımız bir çalışma yapıyorlar. Açlık sınırı 7 bin 785 lira, yoksulluk 10 bin lira bir ifade kullandık.

20 gündür TÜRK İŞ’in teklini 7 bin 785. Bizim böyle bir teklifimiz olmadı. TÜRK İŞ’in teklifi 9 bin lira verirlerse imzalarız, vermezlerse masaya oturmayız."

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin 20 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası veya 26 Aralık 2022 Pazartesi günü yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi rakamı duyurması bekleniyor.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin sorulan bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:

"Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz"



