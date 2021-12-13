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Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

13.12.2021 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretlilerin yanı sıra asgari ücretteki artış SGK tarafından sağlanan ödemelere de yansıyacak. Bu kapsamda milyonlarca özel sektör ve kamu çalışanının gözleri asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret için 3. toplantı 9 Aralık 2021 Perşembe günü yapılmıştı. Asgari ücrette ne kadar artış gerçekleştirileceğine ilişkin henüz fikir birliğine varılamadı.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücretteki artış doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak da 84 milyonu yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ciddi bir artış gerçekleştireceklerini ifade etmişti. TİSK ve Türk İş görüşmeleri sürerken milyonlarca vatandaşı etkileyecek asgari ücretin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret görüşmelerinde birinci toplantı 1 Aralık'ta, ikincisi 7 Aralık'ta, üçüncüsü ise 9 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında da fikir birliğine varılamamıştı. Böylece gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Asgari ücretin görüşmeler bittiğinde açıklanması bekleniyor. Asgari ücret görüşmeleri için dördüncü toplantının ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Asgari ücretin aralık ayının son haftasından evvel belli olacağı öngörülüyor.

Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Bilgin, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Daha yüksek düzeyde açıklanması önemlidir, ekonomik olarak daralmadan geçiyoruz. Bunu anlıyoruz. Asgari ücret çalışanlarımızı korusun, aynı zamanda Türkiye'nin ve bütün dünyanın yaşadığı ekonomik dalgalanmalardan Türkiye'ye de rahat nefes aldırsın. Rahat nefes alacak seviyede belirleyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

"2800 TL İLE BİR ADAM GEÇİNEBİLİR Mİ?"

Asgari ücret zammına ilişkin açıklama yapan Bakan Nebati, "İyi olacak. Çok iyi olacak. Olması gerektiğini söyledim. Bizde de çalışan var. Biz daha üç ay önceden zam yapmaya başladık maaşlara. Birçok firma fiilen de başladı zam yapmaya. Zam olacak tabii. 2800 TL ile bir adam geçinebilir mi? Öyle şey olur mu? Olmaz! Vereceğiz. Asgari ücretin olabilecek en doğru rakamda olması konusunda en büyük destekçilerden biriyim. Bırakın bakan olarak desteklemeyi. Patron olarak destekliyorum." ifadelerini kullandı.

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asgari ücret
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