Asgari ücret ne zaman belli olacak? Bakan Bilgin tarih verdi!

2022 yılına girmemize az bir süre kalmışken, milyonlarca çalışan, asgari ücret zammını merak ediyor. Geçtiğimiz senelerde enflasyonun 5-6 puan üzerinde seyreden asgari ücretin bu sene de benzer şekilde yapılması ön görülüyor. Asgari ücretin ne zaman netlik kazanacağı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından cevap buldu.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret zammı, memur ve emeklilere zam, 3600 ek gösterge ve EYT meselesi şu anda gündemi epeyce meşgul ediyor. Milyonların beklediği konu başlıklarıyla ilgili olarak açıklamalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan, asgari ücret zammı için aralık sonunu beklemeyeceklerini ifade etti. 1-2 hafta içinde asgari ücretin netlik kazanacağını belirten Bilgin, “Taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde” dedi.

“GÖRÜŞMELERİ İLK HAFTADA BİTİRME KARARINDAYIM"

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi. İlk resmi görüşmenin 1 Aralık'ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, "Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" diye konuştu.

İŞVERENE DEĞİL, İŞÇİYE DESTEK VERİLECEK

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de "O daha önce Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz" dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da "Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde" diye cevap verdi.



