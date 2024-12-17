'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Türkiye’de asgari ücret, her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirleniyor. 2025 yılı için yapılacak asgari ücret düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte, çalışanların alım gücü ilk başta artarken, ayların ilerlemesiyle alım gücü tekrardan düştü. Temmuzda da ara zam yapılmaması asgari ücretlilerin ekonomik olarak sıkıntıya soktu.

BEKLENTİLER DEVAM EDİYOR

2025 yılı için asgari ücretteki artışın, enflasyon, döviz kurları ve ekonomik büyüme gibi parametrelerin dışında hedeflenen enflasyona göre şekillenmesi bekleniyor. Uzmanlar, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak artışın %25 ile %30 arasında olabileceğini öngörüyor.

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu zamana kadar birçok uzman asgari ücretle ilgili öngörüsünü açıklamadı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından konuşma sırası artık hükümete geldi. Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek yılları karşılaştırarak 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörüsünü paylaştı.

TEK HANELİ ENFLASYON VURGUSU

Bakan Şimşek, yüksek ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımını ancak fiyat istikrarıyla düzeltebiliriz.

Uyguladığımız politikalar sayesinde kasım ayında yıllık enflasyon 2022 ve 2023 sonuna göre yaklaşık 18 puan düşmüştür. Bu yılın mayıs ayındaki zirve seviyesine göre de 28 puan gerilemiştir. Dezenflasyona yönelik politikalara daha geç tepki veren ve geriye dönük fiyatlamanın olduğu hizmetlerde enflasyon yüksek seyretmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Diğer taraftan, mallarda ve temel mallarda yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 29 seviyesine inmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gıdadan dayanıklı mallara, eğitimden ulaştırmaya birçok alanda enflasyonda hissedilebilir bir yavaşlama başladı, 2025'te devam edecektir. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli zemini oluşturduk. Çerçeve şekillendi. 2025 yılında 4 temel faktör nedeniyle enflasyon düşmeye devam edecek. Birincisi, para politikasının gecikmeli etkisi daha belirgin hale gelecek. İkincisi, bütçe açığını azaltarak kamu maliyesinin enflasyonla mücadeleye daha güçlü destek vermesini sağlayacağız. Üçüncü olarak, bütçe imkanları çerçevesinde bazı yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. Son olarak da gıda, konut ve enerji gibi temel alanlarda arzı artıracak proje ve reformlara hız vereceğiz" dedi.

'ASGARİ ÜCRET ENLFASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK'

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında enflasyonun üzerinde iyileştirme yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, "Bakın, 22 yılda en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 231 artmış, dolar cinsinden 238 dolardan 1.127 dolara çıkmış. Asgari ücret reel olarak yüzde 206 artmış ve dolar cinsinden 112 dolardan 489 dolara çıkmış. Bakın, en düşük emekli aylığı ise reel olarak yüzde 529 artmış ve 40 dolardan 360 dolara çıkmış. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz ve bu programa başladığımızdan bu yana da değişmedi.

Bakın, 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 değil mi? Bakın, 2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış yani enflasyonun 2 katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış, neredeyse 2 katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış yani enflasyonun neredeyse 2 katı artmış. Gördüğünüz gibi, bütün bunlar enflasyonun 2 katı. Peki, 2024'te ne olmuş? 2024'te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47. Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78. Bakın, enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonunun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.