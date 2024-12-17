FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 07:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrette artık son viraja girildi. Yeni yıla sayılı günler kala düğüm çözülmek üzere. Asgari ücret tespit komisyonu iki kez toplandı ancak herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. İşçi de işverenden yeni rakamı merak ediyor. Asgari ücretle ilgili son zamanların en kritik açıklaması ise Bakan Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Asgari ücret üzerinde seyredecek" diyerek oran verdi. Tüm gözler artık 3. asgari ücret toplantısında.

'Asgari ücret o oranın üzerinde seyredecek' Bu sözler Mehmet Şimşek'e ait: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Türkiye’de asgari ücret, her yıl değişen ekonomik koşullar ve enflasyon oranları göz önünde bulundurularak belirleniyor. 2025 yılı için yapılacak asgari ücret düzenlemesi, hem çalışanlar hem de işverenler açısından büyük bir merak konusu. Geçtiğimiz yıl yapılan artışla birlikte, çalışanların alım gücü ilk başta artarken, ayların ilerlemesiyle alım gücü tekrardan düştü. Temmuzda da ara zam yapılmaması asgari ücretlilerin ekonomik olarak sıkıntıya soktu.

iStock-836150028

BEKLENTİLER DEVAM EDİYOR

2025 yılı için asgari ücretteki artışın, enflasyon, döviz kurları ve ekonomik büyüme gibi parametrelerin dışında hedeflenen enflasyona göre şekillenmesi bekleniyor. Uzmanlar, 2025 yılı için asgari ücrete yapılacak artışın %25 ile %30 arasında olabileceğini öngörüyor.

iStock-1414584841

HÜKÜMETTEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu zamana kadar birçok uzman asgari ücretle ilgili öngörüsünü açıklamadı. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun iki kez toplanmasının ardından konuşma sırası artık hükümete geldi. Hükümet kanadından asgari ücretle ilgili son açıklama ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek yılları karşılaştırarak 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili öngörüsünü paylaştı.

iStock-1480429514

TEK HANELİ ENFLASYON VURGUSU

Bakan Şimşek, yüksek ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşılması gerektiğini vurgulayarak, "Yüksek enflasyon nedeniyle bozulan gelir dağılımını ancak fiyat istikrarıyla düzeltebiliriz.

iStock-1922565484

Uyguladığımız politikalar sayesinde kasım ayında yıllık enflasyon 2022 ve 2023 sonuna göre yaklaşık 18 puan düşmüştür. Bu yılın mayıs ayındaki zirve seviyesine göre de 28 puan gerilemiştir. Dezenflasyona yönelik politikalara daha geç tepki veren ve geriye dönük fiyatlamanın olduğu hizmetlerde enflasyon yüksek seyretmektedir.

AA-20241216-36503614-36503610-TICARET_ILE_HAZINE_VE_MALIYE_BAKANLIKLARININ_2025_YILI_BUTCELERI_TBMM_GENEL_KURULUNDA

"VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN"

Diğer taraftan, mallarda ve temel mallarda yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 39 ve yüzde 29 seviyesine inmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Gıdadan dayanıklı mallara, eğitimden ulaştırmaya birçok alanda enflasyonda hissedilebilir bir yavaşlama başladı, 2025'te devam edecektir. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli zemini oluşturduk. Çerçeve şekillendi. 2025 yılında 4 temel faktör nedeniyle enflasyon düşmeye devam edecek. Birincisi, para politikasının gecikmeli etkisi daha belirgin hale gelecek. İkincisi, bütçe açığını azaltarak kamu maliyesinin enflasyonla mücadeleye daha güçlü destek vermesini sağlayacağız. Üçüncü olarak, bütçe imkanları çerçevesinde bazı yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. Son olarak da gıda, konut ve enerji gibi temel alanlarda arzı artıracak proje ve reformlara hız vereceğiz" dedi.

AA-20241216-36503614-36503612-TICARET_ILE_HAZINE_VE_MALIYE_BAKANLIKLARININ_2025_YILI_BUTCELERI_TBMM_GENEL_KURULUNDA

'ASGARİ ÜCRET ENLFASYONUN ÜZERİNDE SEYREDECEK'

Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında enflasyonun üzerinde iyileştirme yaptıklarını ifade eden Bakan Şimşek, "Bakın, 22 yılda en düşük memur maaşı reel olarak yüzde 231 artmış, dolar cinsinden 238 dolardan 1.127 dolara çıkmış. Asgari ücret reel olarak yüzde 206 artmış ve dolar cinsinden 112 dolardan 489 dolara çıkmış. Bakın, en düşük emekli aylığı ise reel olarak yüzde 529 artmış ve 40 dolardan 360 dolara çıkmış. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik, emeklilerimizi ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz ve bu programa başladığımızdan bu yana da değişmedi.

AA-20241216-36503614-36503613-TICARET_ILE_HAZINE_VE_MALIYE_BAKANLIKLARININ_2025_YILI_BUTCELERI_TBMM_GENEL_KURULUNDA

Bakın, 2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 değil mi? Bakın, 2023 yılında en düşük memur maaşı yüzde 142 artmış yani enflasyonun 2 katından fazla artmış. Asgari ücret yüzde 107 artmış, neredeyse 2 katı kadar artmış. En düşük emekli aylığı yüzde 114 artmış yani enflasyonun neredeyse 2 katı artmış. Gördüğünüz gibi, bütün bunlar enflasyonun 2 katı. Peki, 2024'te ne olmuş? 2024'te, bakın, enflasyon şu anda yüzde 47. Bu yıl en düşük memur maaşı artışı yüzde 78. Bakın, enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 67 arttı, enflasyonunun 1,5 katı. Asgari ücret de muhtemelen enflasyonunun üzerinde seyredecek" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon Mehmet Şimşek hükümet oran asgari ücret 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Galatasaray dünya devlerini bile solladı! Bunu dünyada başarabilen bir başka takım yok...

Galatasaray dünya devlerini bile solladı! Bunu dünyada başarabilen bir başka takım yok...

Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

KKTC'den gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik yapıldı

KKTC'den gelen kargoların vergilenmesinde değişiklik yapıldı

Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Herkes oraya akın etti! Çuval çuval götüren bile var: 'Akşam haberlerde izledim, sabah erkenden buraya geldim'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.