‘Asgari ücret pazarlığı 15 bin liradan başlayabilir’ dedi: O iki rakamı işaret etti! İstanbul, Ankara ve İzmir’e farklı tarife önerisi

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken milyonlarca çalışanın gözü gelecek açıklamalara çevrildi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmelerin başlayacağını söyleyerek kritik tarihi açıkladı. “Kasım’ın 20'sinden sonra komisyonu kurarız” diyen Atalay, “Allah nasip ederse kasımın 20'sinden sonra yeni asgari ücret komisyonu kuracağız. Belki Türkiye'de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde komisyon kuracağız. 2 kadın, 2 erkek olacak komisyonda. Yani ne olması gerekiyorsa orada oturanlar karar verecekler. Sendikacılar da onlara uyacaklar” ifadelerini kullandı.

“YENİ KOMİSYON KURULMASI ÖNEMLİ”

Asgari Ücret Tesit Komisyonu’nun yeni yapılanması hakkında Milliyet’e açıklamada bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, “Yeni asgari ücret görüşmeleri sene sonu gelmesiyle birlikte başlayacak. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı. Kendisi zaten daha önceden de belirtiyordu. ‘Ben sadece en fazla üyeye sahip sendika başkanı olduğum için bu toplantıya katılıyorum, aslında benim temsil etmemem gerekiyor. Tam temsil için masada işçinin, asgari ücret alanın da olması gerekiyor’ diyordu. Bu kapsamda bir çalışma yapılacağını duyurdu. TÜRK-İŞ tarafından komisyon kurulacağını, burada gerçekten asgari ücretli olacağını söyledi. Zaten sendikalar asgari ücret almıyor. Burada yeni bir komisyon kurulması, onların taleplerinin dinlenmesi önemli” ifadelerini kullandı.

MASADA ASGARİ ÜCRETLİLER TEMSİL EDİLEBİLECEK

“Burada asgari ücretlilerin değil en fazla sendikalı çalışanı olduğu için TÜRK-İŞ bulunuyor. Mutlak temsilin yapılabilmesi adına gerçek asgari ücretliler masada dinlenmelidir” diyen Bayram, “Kendi kurakları komisyondan çıkacak kararla birlikte basın toplantısında bu açıklanabilir. Asıl ‘asgari ücretlinin isteği budur’ denilebilir” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLACAK?

Asgari ücret Ocak 2024 zammı için olası senaryoları da sıralayan Bayram, “Bu dönemde memura yapılacak zammın yüzde 50’ler civarında olacağı konuşulurken, ‘asgari ücrete ne kadar zam olacak?’ bu merak konusu. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılmıştı. Asıl zammın sene başında yapılacağı söylenmişti. Şu anda net asgari ücret 11 bin 402 TL. TÜRK-İŞ’in araştırmasında açlık sınırı 13 bin TL seviyesinde. Bu 4 kişilik bir ailenin aylık yapabileceği gıda harcamasıdır. Yoksulluk sınırı ise 43 bin 433 TL olarak belirlendi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 17 bin 336 TL. Burada en azından açlık sınırı üzerine çıkmasını bekleyebilir. Ancak 13 bin TL açlık sınırı Eylül ayı rakamıdır” ifadelerini kullandı.

Bayram sözlerine şöyle devam etti:

“Son 6 aylık enflasyonun yüzde 40’lar seviyesinde olacağını söyleyebiliriz. Şu anda açıklanan 3 aylık enflasyon yüzde 25.11. Ortalama yüzde 5’ler seviyesinde yükselirse aylık olarak, yüzde 38-40 seviyesinde bir 6 aylık enflasyon olacağını düşünüyoruz. Eğer yüzde 40 enflasyon olursa asgari ücret en düşük 11.402 TL olan asgari ücretin en düşük 15.960 TL seviyesine geleceğini düşünüyoruz. Bence taban rakam 15 bin TL seviyesinde olacaktır. Görüşmelerde zam pazarlığı 15 bin TL seviyesinden başlayabilir.”

“BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET KONUŞULMALI”

Asgari ücretlinin alacağı rakamdan ziyade alım gücünün önemli olduğuna vurgu yapan uzman isim, “Aslında asgari ücret artmasa, alım gücü artsa bu refaha daha olumlu katkı sağlar. Son 2 yıldır bahsediyoruz. Bölgesel asgari ücretlerin konuşulması gerekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde asgari ücretli kalmadı. 15 bin TL seviyesinde bir asgari ücret İstanbul gibi büyükşehirlerde az. İşveren tarafından bu rakamın üzerinde de maaş verilebilir. İşverenler çalışanını memnun etmek zorundadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde en düşük ev kirası 10 bin TL seviyesinden başlıyor. Bir kişi 10 bin TL kira verse geri kalan harcamalarını nasıl yapacak? Tek bir kişinin ev geçindirmesi mümkün değil. Bence pazarlık en az 15 bin TL seviyesinden başlayacaktır. 15 bin ile 17 bin 500 TL arasında bir asgari ücret belirlenecektir diye düşünüyorum” diyerek tahminini açıkladı.







