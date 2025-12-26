FİNANS

Asgari ücret Resmi Gazete'de yayımlanarak resmileşti

2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 TL olmasına ilişkin Komisyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Asgari Ücret Tespit Komisyon Kararı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücret günlük brüt 1101 TL, aylık 28 bin 75 lira net olarak belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı resmileşti.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret desteğinin 2026 yılında da 1270 lira olarak sürdürülmesi de kararda yer aldı. Destek kapsamında uygulanacak usul ve esasların yeniden düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

