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ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: CHP 'bir zam olmaz' dedi, TÜRK-İŞ 'mahsuru yok...' Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

06.12.2023 14:39 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı son dakika... CHP'li heyet asgari ücret zammı öncesi TÜRK-İŞ’e ziyarette bulundu. Görüşme sonrası TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücret için açıklamalarda bulundu. Atalay, "Enflasyonu durdursunlar, ete süte, kiraya zam gelmesin, o zaman asgari ücreti konuşmanın bir anlamı da yok" derken, " Sen zammı ver, sonra asgari ücrete zam yap, bu sürdürülebilir bir şey değil" diyerek tepki gösterdi. CHP ise asgari ücrette ara zam uygulamasının devam etmesini talep etti.

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: CHP 'bir zam olmaz' dedi, TÜRK-İŞ 'mahsuru yok...' Asgari ücret zammı için açıklama: 'Bu sürdürülebilir değil'

Asgari Ücret 2024 zammı ne olacak? 11 Aralık Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesi son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. CHP’den asgari ücret zammı öncesi TÜRK-İŞ’e bir ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda masada işçi kesimini temsil edecek TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay yeni asgari ücret zammı için yeni bir mesaj verdi. CHP'nin gündeminde ise tek zam var.

Atalay'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler:

"Komisyon toplantıdan sonra buraya gelecek, toplantı yapacağız yönetimle. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Her sene aynı şey oluyor. 2-3 gün evvel TÜRK-İŞ kongresinde arkadaşımızın biri bana sordu. Ben de dedim ki 'Pazarlık açlık sınırından olmaz.' Konuştuğum 2 kelime bir şeydi. Olmayan meseleler...

Ülkedeki çalışma şartları, ücret, market, pazar fiyatları, emeklinin alım gücü ortada.

Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir işi yapmadık. 40 senedir bu iş devam ediyor, toplasanız 5 kere uzlaşıyla çıkmıştır. Enflasyonu durdursunlar, ete süte, kiraya zam gelmesin, o zaman asgari ücreti konuşmanın bir anlamı da yok. Sen zammı ver, sonra asgari ücrete zam yap, bu sürdürülebilir bir şey değil."

"ERDOĞAN İLE ASGARİ ÜCRETİ GÖRÜŞMEDİK"

Ergün Atalay asgari ücret için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptığı iddialarına da açıklık getirdi. "Böyle bir görüşmem olmadı" diyen Atalay, "Niye asgari ücret 2 dönemdir 2 kere görüşülüyor, toplumun alım gücü düştüğü için. Bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olmasının mahsuru yok. Fiyat artışları durmadığı, enflasyon devam ettiği müddetçe bu meseleyi görüşmek doğru değil. Cumhurbaşkanıyla böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.

"1 AY SONRA AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ise asgari ücrette tek zam yapılacağı yönündeki açıklamalar hakkında, "Bir zorunluluk olduğu için bugünden tek asgari ücret zammı yapılacak açıklaması maalesef açıklayacağınız asgari ücretin 1 ay sonra açlık sınırı altında kalacağı gerçeğini değiştirmiyor" dedi.


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