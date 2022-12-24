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Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den özel sektör açıklaması: 'Sorunların farkındayız...'

24.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan asgari ücret zammında bütün detaylar netleşti. 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret tutarı 8.500 TL oldu. Bununla beraber Vedat Bilgin'den asgari ücret ve özel sektörde çalışanlarla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Bilgin, 'Özel sektörde yaşanan bu sorunların farkındayız ve bunun aşılması için sendikalarımızı güçlendirmek üzere bazı adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz.' ifadelerini kullandı.

Asgari ücret sonrası Bakan Bilgin'den özel sektör açıklaması: 'Sorunların farkındayız...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika asgari ücret ve özel sektörle ilgili açıklama geldi. Bakan Bilgin, 2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret miktarında yapılan artışa ilişkin, “2023 yılı için asgari ücrette bir önceki yıla göre yüzde 100 artış sağlayarak emekçilerimizi enflasyona ezdiremeyeceğimize ilişkin verdiğimiz sözü tutmuş olduk.”açıklamasını yaptı.

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'ÖZEL SEKTÖRDE YAŞANAN SORUNLARIN FARKINDAYIZ'

Özel sektörde yapılan toplu sözleşmelerde varılan sözleşme ücretlerine yaklaşan, bazılarında ise bu ücretleri aşan 8 bin 500 liralık asgari ücretin belirlenmesinin bütün yurtta emekçiler tarafından memnuniyetle karşılandığına vurgu yapan Bakan Bilgin, “Yaptırdığımız araştırmalardan bize gelen bilgilere göre bazı küçük sendikaların, 8 bin TL’nin üzerinde yapılacak bir asgari ücret tespitinden endişe duydukları görülmüştür. Özel sektörde yaşanan bu sorunların farkındayız ve bunun aşılması için sendikalarımızı güçlendirmek üzere bazı adımlar atmak gerektiğinin bilincindeyiz.” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETE TARİHİ ADIM

Bilgin, toplu sözleşmelerde en yüksek ücret seviyelerine ulaşan Asgari Ücret Komisyonunun üyesi olan işçi temsilcilerinin ve Türk-İş yönetiminin asgari ücrette 9 bin TL’nin altına imza atmayacaklarını açıklamasının bu yılki asgari ücretin belirlenmesinde üçlü mutabakatın oluşmamasına yol açtığına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün bunlara rağmen hükümet ve işveren imzasıyla noktalanan görüşmelerde dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu şartlarda 8 bin 500 TL’lik net asgari ücret seviyesine ulaşılması, yüzde 100’lük bir artış sağlanması tarihsel bir öneme sahiptir. Bütün işlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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asgari ücret Vedat Bilgin

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