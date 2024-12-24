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Asgari ücret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 20:51
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Milyonların merakla beklediği 2025 yılı asgari ücret tutarı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. kez toplandı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan rakamı açıkladı. Asgari ücret 22.104 TL oldu. Rakam belli olduktan sonra Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. İşte detaylar...

Asgari ücret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı saat 20.30'da başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

Asgari ücret zammı belli oldu! Asgari ücret zammı belli oldu!

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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