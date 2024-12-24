Asgari ücret sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı saat 20.30'da başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret zammına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.