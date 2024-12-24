Asgari ücret kaç TL oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? 2025 yeni maaşı açıklandı mı? Erdoğan, 'enflasyona ezdirmeyeceğiz' demişti, sürpriz toplantı... Gözler Bakan Işıkhan'da

Asgari ücret 2025 zammı belli oldu mu? Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı 7'den 70'e herkesin merak ettiği "Asgari ücret kaç TL oldu? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapıldı?" sorularının yanıtı bu geceki sürpriz toplantı sonrası açıklanabilir. Daha önce perşembe ya da cuma toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı için beklenmedik bir karar alarak bu gece toplandı. Saat 20.30'da başlayan son zam pazarlığında asgari ücret için işverenin zam teklifi de masaya gelecek. TÜRK-İŞ ise toplantıya katılmadı. Milyonlar ise nefesini tutarak 2025 asgari ücret zammını öğrenmek için hem televizyon ve internet başına geçerken; Google'da yeni yıl zamlı maaşlarını sorguluyor. Peki 2025 Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? sorularının yanıtı belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SÜRPRİZ TOPLANTI

2025 asgari ücret zammı için son dakika haberleri peş peşe geldi. Daha önce perşembe ya da cuma günü toplanacağı açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir kararla bu akşam 4. kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılan toplantı saat 20.30'da başladı.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

İşveren kesimini temsilen TİSK heyeti Bakanlık binasına gelirken; işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ heyeti toplantıya katılmıyor.

TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Toplantıya katılmama kararı alan TÜRK-İŞ yaptığı açıklamada "Toplantıya katılmıyoruz. Bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden teklif gelmedi. Asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadı." dedi.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİNİ MASAYA SUNACAK

Milyonların merakla beklediği toplantıda ilk kez işverenin 2025 asgari ücret zam teklifi gündeme gelecek. İşveren kesimini temsilen zam pazarlığında bulunan TİSK, işverenin asgari ücret zam teklifini masaya sunacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU? YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Asgari ücret zammı ne kadar oldu? Yüzde kaç zam yapıldı? sorularına yanıt arayan milyonlari 2025 yılında maaşlarına yapılacak zam oranını öğrenmek için hem televizyon ve internet başına geçti.

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMMINI BAKAN IŞIKHAN DUYURABİLİR

Beklenen zam açıklaması ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bu akşam gelebilir. Asgari ücret toplantısının ardından kameraların karşısına geçmesi beklenen Bakan Işıkhan 2025 asgari ücret zammı için alınan kararı açıklayabilir.

Bakan Işıkhan yapacağı açıklamada; asgari ücretin 2025 yılında yüzde kaç zam yapılarak kaç TL olacağını duyurabilir.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET İÇİN 29 BİN 583 TL İSTEMİŞTİ

Asgari ücret pazarlığında önceki 3 toplantıda da herhangi bir rakam gündeme gelmemiş, 3. toplantının ardından kamuoyunun baskısı sonrası işçi kesimini temsilen masada bulunan TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret zam teklifini duyurmuştu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada 2025 yılı asgari ücret için yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı talep ederek 29 bin 583 TL olmasını istediklerini belirtmişti.

MÜSİAD EN FAZLA YÜZDE 25 DEMİŞTİ

İşveren kesiminde en net talep ise MÜSİAD'dan gelmiş, yapılan açıklamada asgari ücrete yüzde 25'in üzerinde bir zam yapılmaması gerektiği belirtilmişti.

ERDOĞAN ENFLASYONU İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Vedat Işıkhan ve Mehmet Şimşek ise 'Çalışanı enflasyona ezdiremeyeceğiz' mesajları vermişti.

YÜZDE 30-35 BANDI ÖNE ÇIKMIŞTI

Kamuoyunda da 2024 enflasyonu ile 2025 hedef enflasyonun arasında olan yüzde 30-35 bandında bir zam yapılacağı iddiaları öne çıkmıştı.

Olası asgari ücret senaryoları şöyle;

Yüzde 32,5: 22 bin 527 lira

Yüzde 35: 22 bin 952 lira

Yüzde 36: 23 bin 122 lira

Yüzde 37: 23 bin 292 lira

Yüzde 38: 23 bin 462 lira

Yüzde 39: 23 bin 632 lira

Yüzde 40: 23 bin 802 lira

Yüzde 41: 23 bin 973 lira

Yüzde 42: 24 bin 143 lira

Yüzde 43: 23 bin 313 lira

Yüzde 44: 24 bin 483 lira

Yüzde 45: 24 bin 653 lira

Yüzde 46: 24 bin 823 lira

Yüzde 47: 24 bin 993 lira

Yüzde 48: 25 bin 163 lira