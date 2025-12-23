FİNANS

Asgari ücret tahminleriyle gündeme gelmişti! İşte doğru rakama yaklaşan ekonomist ve uzmanlar

Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği asgari ücret zammı açıklandı! Asgari ücrete 2026 yılında geçerli olmak üzere yüzde 27 oranında zam yapıldı. Böylece 2026 asgari ücret 28 bin 75 liraya yükseldi. Uzun süredir ülke gündeminde yer alan asgari ücret zam oranına ilişkin ekonomistler ve uzmanların da çeşitli tahminleri oldu. İşte 2026 yılı asgari ücret miktarı ve zam oranına dair tahminleri ile açıklanan resmi asgari ücret miktarına en çok yaklaşan ekonomist ve uzmanlar...

Mustafa Fidan

Türkiye'de 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan'nın yeni yıl için geçerli olacak olan asgari ücret miktarını 28 bin 75 TL olarak duyurdu. Uzun süren asgari ücret belirleme maratonunda birçok ekonomist ve uzman, asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerde bulunmuştu. Tahminleriyle asgari ücret miktarına en çok yaklaşan isimler, asgari ücretin resmen açıklanmasıyla belli oldu.

ASGARİ ÜCRET MİKTARI BELLİ OLDU

Bakan Işıkhan, merakla beklenen asgari ücret miktarını açıkladı. Hükümet, işveren ve işçi kesiminden temsilcilerin uzun süredir devam eden toplantıları sonucunda belirlenen asgari ücret miktarı 28 bin 75 TL olarak duyuruldu. Asgari ücrete 2026 için yüzde 27 oranında zam yapılırken, brüt asgari ücret 33 bin 30 TL oldu.

İŞTE EN YAKIN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİNDE BULUNAN EKONOMİST VE UZMANLAR

Uzun süredir devam eden asgari ücret görüşmeleri, televizyon ekranları ve sosyal medyada da gündemdeydi. Birçok ekonomist ve uzman, asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminlerde bulundu.

Asgari ücretin resmen açıklanmasıyla birlikte, tahminleriyle doğru rakama en çok yaklaşan isimler de belli oldu. Onedido.com sitesinin derlediği habere göre, işte o isimler;

SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'En az yüzde 25, maksimum yüzde 30 zam. Benim tavanım 28 bin 735 TL' açıklamasında bulunmuştu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “27 bin 500-28 bin bandında olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ekonomist Muhammet Aydoğmuş, “Yüzde 25’in altında beklemiyorum. 27-28 bin TL bandında asgari ücretin açıklanmasını bekliyorum” dedi.

Ekonomist Muhammet Bayram ise “29 bin TL gibi rakama yaklaşır” tahmininde bulunmuştu.

Ekonomist Prof. Dr. Murat Ferman ise asgari ücret zam oranını “Yüzde 23-28” arasında tahmin etmişti.

23 Aralık 2025
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ekonomist asgari ücret zam oranı
