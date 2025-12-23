FİNANS

Asgari ücret zammı belli oldu: İşte yıllara göre asgari ücret artış oranı ve asgari ücret miktarları

2026 yılı için geçerli olacak olan asgari ücret miktarı belli oldu! 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücrete %27 oranında artış yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan'nın yeni yıl için geçerli olacak olan asgari ücret miktarını açıklamasının ardından, yıllara göre asgari ücrete yapılan artış ve artış oranları dikkat çekti. İşte 2008 yılından 2026 yılına dek asgari ücrete yapılan zam ve zam oranları...

Mustafa Fidan

Milyonlarca insanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zam oranındaydı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan, 2026 yılında geçerli olacak olan asgari ücret miktarını 28 bin 75 TL olarak açıkladı. Asgari ücrete %27 oranında artış yapılmasıyla birlikte son yılların asgari ücret miktarları ve zam oranları merak edilmeye başlandı.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU: ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL

Yapılan son toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Bakan Işıkhan, asgari ücret zam oranını şu sözlerle duyurdu;

"2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşıyorum. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28 bin 75 lira. Brüt asgari ücret tutarı ise 33 bin 30 lira olarak belirlendi."

2008 YILINDA 481 TL, 2026'DA 28 BİN 75 TL! İŞTE YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARLARI

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekti. 2008 yılında %14,81 oranında artırılan asgari ücret miktarı 481 tl olmuştu. 2009 yılında ise 527 TL olan asgari ücrete %9,56 oranında zam yapılmıştı. 2008 sonrası asgari ücrete yapılan zam oranının %10 barajını geçtiği ilk yıl olan 2012 yılında asgari ücret 701 TL'ye yükselirken, 2016 yılındaki kritik artış dikkat çekmişti.

2024 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI %49,11 İLE ZİRVEYİ GÖRDÜ

2016 yılında asgari ücret 1300 TL olurken, önceki yıla oranla yapılan %36,99'luk artış grafikte dikkat çeken bir unsur olmuştu. 2024 yılındaki %49,11 oranındaki artış, son yıların en yüksek artışı olarak kayıtlara geçerken, asgari ücret 11.402 TL'den 17.002 TL'ye yükselmişti.

Gazeteci İbrahim Haskaloğlu, sosyal medya paylaşımında asgari ücretin yıllara göre artış oranları ve değişimine yer verdi;

• 2008 — 481 TL ▲ %14,81
• 2009 — 527 TL ▲ %9,56
• 2010 — 576 TL ▲ %9,30
• 2011 — 629 TL ▲ %9,20
• 2012 — 701 TL ▲ %11,45
• 2013 — 773 TL ▲ %10,27
• 2014 — 846 TL ▲ %9,44
• 2015 — 949 TL ▲ %12,17
• 2016 — 1.300 TL ▲ %36,99
• 2017 — 1.404 TL ▲ %8,00
• 2018 — 1.603 TL ▲ %14,17
• 2019 — 2.020 TL ▲ %26,01
• 2020 — 2.324 TL ▲ %15,05
• 2021 — 2.825 TL ▲ %21,56
• 2022 — 5.500 TL ▲ %29,32
• 2023 — 11.402 TL ▲ %34,05
• 2024 — 17.002 TL ▲ %49,11
• 2025 — 22.104 TL ▲ %30,00
• 2026 — 28.075 TL ▲ %27,00

23 Aralık 2025
23 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

