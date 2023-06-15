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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ara zam oranı görüşülecek

15.06.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısında, asgari ücrete Temmuz'da yapılacak ara zam oranı görüşülecek. Bilindiği üzere 13 Haziran Salı günü Türk-İş ve TİSK'in katılımıyla ilk toplantı gerçekleştirildi. Yapılacak zam işsizlik maaşı, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem, iş göremezlik ödeneği, ihbar gibi birçok kalemi etkileyecek. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Ara zam oranı görüşülecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı için geri sayım başladı. İlk toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, açıklamasında "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantı tarihi arama motorlarında sorgulanıyor. İşte asgari ücret toplantısı ile ilgili ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü yapıldı.

Asgari ücret toplantısı Türk-İş ve TİSK'in katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrası yaptığı açıklamada “ Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran 2023 Pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' AÇIKLAMASI

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen haftaki açıklamamız sonrasında Asgari Ücret Komisyonumuz çalışmalarına başladı. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücrette enflasyon rakamları ve refah payı dikkate alınarak belirlenecek yeni rakam için birkaç tahmin var. Bunlardan en çok öne çıkanı ise yüzde 30-35 formülü oldu. 5 aylık enflasyon rakamı TÜİK tarafından 15,26 olarak açıklanırken Merkez Bankası verilerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde gelmesi bekleniyor. Sadece 6 aylık beklenen yüzde 20’lik enflasyon artışı ile de net 8.506 lira olan asgari ücret 10 bin liranın üzerine yükselecek. Yüzde 10-15’lik bir refah payı artışı ile net asgari ücret 2023 rakamının 11.058 TL ila 11.483 TL arasında olması bekleniyor.

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