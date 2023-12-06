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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2024: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

06.12.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Bilindiği üzere ocak ayında 5 bin 500,35 TL olan maaşlar, temmuz ayında uygulanan zam ile 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. İşveren, işçi ve hükümet yetkilileri yeni maaş zammı için bir araya gelecek. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, hangi tarihte? 2024 asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2024: Asgari ücret ne zaman açıklanacak, toplantı ayın kaçında? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama!

Asgari ücret 2024 Ocak ayı itibarıyla değişecek. Asgari ücret toplantısından çıkacak karar birçok vatandaşı doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bir süre önce yaptığı açıklamada “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık'ta toplanacak. Toplantı öncesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında da bu konu ele alındı. İşte, 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret ile ilgili ayrıntılar...

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HANGİ TARİHTE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Aralık tarihinden gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyecek bir asgari ücret seviyesi hedefi ile süreç yönetilecek. Önümüzdeki yılı dengeleri yeniden sağlamlaştırma bir sonraki yıldan itibaren başlayan süreci ise atılım dönemi olarak görüyoruz."

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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