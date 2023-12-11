ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 2024 SAATİ: 11 Aralık 2023 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta, ne zaman açıklanır? 7 milyon kişiyi etkileyecek!

Asgari ücret 2024 Ocak zammı ile ilgili son dakika açıklaması kritik toplantının ardından gerçekleştirilecek. Asgari ücret toplantısı için geriş sayım sürüyor. Bilindiği üzere Temmuz'da ara zam yapılmış ve yüzde 34’lük artışla maaşlar 11 bin 402 TL'ye yükselmişti. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü birçok kişi kritik toplantıya dair bilgi edinbmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümete talimat verdi. İşte 2024 Ocak zammı için gerçekleştirilecek ilk asgari ücret toplantısının tarihi...

2024 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Asgari ücret toplantısı bugün (11 Aralık 2023 Pazartesi) saat 14.00'te yapılacak.

Asgari ücret 2. toplantısı ise işçi tarafını temsil eden Türk-İş'te olacak.

Üçüncü toplantı ise işveren tarafı olan TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE ZAM SENARYOLARI...

Asgari ücret belirlenirken 3 kriter dikkate alınacak. Şu an için asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 TL 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 TL 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücret gerçekleştirilecek toplantılar sonucunda açıklanacak. Asgari ücret zammı 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak.

Asgari ücret konusunda CNNTÜRK'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Şu ana kadar yapılan ilk toplantılarda sonuç çıkmadı. Pazartesi de sonucun çıkması mümkün değil. Çünkü taraflar bu toplantıda karşılıklı olarak kendi raporlarını simülasyonlarını maliyetlerini olması gerekenleri birbirlerine rapor olarak sunarlar.

Eğer enflasyon yüzde 65 olursa hesapladığımız rakam kanuni olarak asgari ücrette yüzde 37.7 çıktı. Bu en düşük versiyonumuz tabii. Yani 15.700 TL seviyesinde bir asgari ücret miktarı çıktı nette. Eğer yüzde 69 enflasyon olursa onda da yüzde 40.28'lik bir artışa denk geliyor. O da 15.994 TL net asgari ücret rakamına tekabül ediyor.

Asgari ücrete yüzde 50 ve 55 arası zam yapılması da olası senaryolar arasında. Zam yüzde 50 olursa net 17.103 rakamı ortaya çıkıyor.

Zam yüzde 55 olursa da net asgari ücret 17 bin 673 TL seviyesinde gerçekleşecek. Tabii bu rakamların içerisinde refah payı yok."

ALT SINIR YÜZDE 38

Öte yandan 2024 yılında uygulanacak asgari ücret TÜİK tarafından yayımlanan 6 aylık enflasyon rakamlarının altında olmayacak. Burada alt sınır yüzde 38 olarak dikkat çekiyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN PAZARLIĞIN BAŞLAYACAĞI RAKAM!

Yani pazarlığın başlayacağı rakam net 15.750 TL olarak öne çıkıyor.

HER 2 RAKAM DA BELİRLEYİCİ ETMEN OLACAK

Öte yandan maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıktı.

Her iki rakam da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak.





