ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI: Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gözler Asgari Ücret Komisyonu açıklamasında

Asgari ücret toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Maaşlara en son temmuz ayında ek zam yapılmıştı. Ocak ayında ise yeni maaştan ödeme yapılacak. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme toplantıları bugün başlayacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret belirleme toplantısının ilki bugün yapılacak. Toplantı saat 14:00’te başlayacak. İkinci toplantı ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bu toplantıdan saatler önce Başkanlar Kurulu'nu toplayacak.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katılacağı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırılacak.

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, konfederasyonun Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'ndaki rakamları, gıda enflasyonundaki oranları ve ücretler üzerindeki gelir vergisi yükünü gündeme getirecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

