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ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmeler için geri sayım

30.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret toplantısı sonrası son dakika açıklaması bekleniyor. Asgari ücret toplantılarından çıkacak karar yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. Peki, 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN? Asgari ücret ne kadar olacak? Görüşmeler için geri sayım

Asgari ücret toplantısının ne zaman, saat kaçta yapılacağı hükümetten gelen yeni mesajın ardından merak konusu oldu. Temmuz ayında uygulanan zam ile maaşlar 11 bin 402 TL'ye olmuştu. Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak zam hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak" demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı son açıklamada "Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. İşte yeni asgari ücret tutarı için yapılacak ilk toplantıya dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET İÇİN HÜKÜMETTEN YENİ MESAJ!

Asgari ücret konusunda açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar arasındaki maksimum faydayı gözeterek verimli bir görüşme gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret toplantısı bugün (1 Aralık 2023 Cuma) yapılacak. Yaklaşık 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren görüşmeler böylelikle başlamış olacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz.”

Asgari ücret toplantısı ne zaman

YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ DİKKATE ALINACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, gerçekleştirilecek toplantılar sonrası açıklanacak.

Asgari ücret pazarlığında enflasyon kritik bir öneme sahip. Yüzde 65'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 civarında gerçekleşecek. Bu rakama refah payının da eklenmesiyle asgari ücret zammının yüzde 40-50 arasında olması bekleniyor. Bu oranlara göre yeni yılda asgari ücretin 15.962 TL ila 17.103 TL arasında olacağı değerlendiriliyor.

Asgari ücret toplantısı ne zaman

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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