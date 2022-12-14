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SON DAKİKA | Asgari ücret toplantısı sona erdi! İşte taraflardan ilk açıklamalar: 'Toplantıda rakam gelmedi'

14.12.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret son dakika haberi… Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantı öncesi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ‘Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu için ipucu vererek resmi süreyi anımsattı. Milyonlarca çalışan 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' diye merak ederken komisyon toplantısı sonrası kritik bir açıklama geldi.

Yeni asgari ücret zammı için son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı sonrası TİSK ve Türk-İş'ten son dakika asgari ücret 2023 zammı açıklaması geldi. Peki Asgari ücret 2023'te ne kadar olacak? İşte üçüncü toplantı öncesinde masadaki rakamlar ve tarafların flaş açıklamaları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

KOMİSYON İKİNCİ KEZ TOPLANDI

Komisyon sonrası kameraların karşısına geçen TİSK Genel Sekreteri Akensel Koç canlı yayında asgari ücret Ocak 2023 zammına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Gelen raporları değerlendirdik. Ek bilgi istedik. Daha önceki yıllarda olduğu gibi asgari ücret işveren desteği de bu sene masada. Talebimizi yeniledik' dedi.

"TOPLANTIDA RAKAM GELMEDİ"

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Kavlak, "Toplantıda bir rakam gelmedi. İnşallah son toplantıda gelir" dedi.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Toplantı öncesinde asgari ücret zam oranı ve açıklanacağı tarihe ilişkin, “Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır. Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KİM, NE İSTİYOR?

Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı ifade belirtilirken, TÜİK’in yapacağı hesaplamanın ana rollerden biri olacağı dile getiriliyor.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre yeni asgari ücret için beklenti 7 bin 845 lira. Ancak Bakanlığın 8 verilecek desteklerle bu rakamı 8 bin liranın üzerinde tutmak istediği iddia ediliyor. TÜRK-İŞ masaya 7 bin 785 lira ile otururken, TİSK ise herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirmişti.

SON SÖZÜ ERDOĞAN’IN SÖYLEMESİ BEKLENİYOR

Ancak nihai rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret çalışma ve sosyal güvenlik bakanı vedat bilgin

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