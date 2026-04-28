Asgari ücret ve emekli maaşı için Erdoğan'dan 'zam' talimatı!

Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Muhalefetin her fırsatta erken seçim çağrıları sürerken AK Parti'nin de 2027 yılında yapılabilecek bir seçime hazırlandığı konuşulmaya başlandı. Ankara kulisleri son günlerde hareketlenirken; 7'den 70'e, evlisinden bekarına, gencinden yaşlısına herkesi doğrudan ilgilendiren 'maaşlara zam' iddiası ise gündem yarattı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN ERDOĞAN'DAN TALİMAT

Gazeteci Hilal Köylü, asgari ücret ve emekli maaşlarına zam için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat verdiğini iddia etti. Köylü, Haziran ayında seyyanen zam planlandığını ancak İran savaşı nedeniyle değişen tüm planların değiştiğini belirtti.

Köylü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arsında geçen görüşmede; yıl sonundaki zam planının masaya geldiğini iddia etti ve detayları aktardı.

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FARKI VE EK YÜZDE 20 ZAM

Buna göre; asgari ücrete enflasyon farkına ek olarak yaklaşık yüzde 20 seviyesinde seyyanen artış yapılması planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM MASADA

Kulislerde dile getirilen bir diğer iddiaya göre ise emekli maaşlarında da benzer bir düzenlemeye gidilecek. Bu kapsamda, yıl sonu itibarıyla “refah payı” uygulamasının yeniden devreye alınması ve zam oranlarının artırılması seçenekler arasında yer alıyor.