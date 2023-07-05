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Asgari ücret ve memur maaşlarının ardından gözler oraya çevrildi! İşçi ve memur emeklilerine zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

05.07.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayına ait enflasyon verilerinin yayınlanmasıyla beraber memurların alacağı fark ve seyyanen zam duyuruldu. 6 aylık enflasyon rakamları ile Bağ-Kur ve SSK emekli zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 19,77 olarak hesaplandı. Şimdi herkes 'emeklilere refah payı verilecek mi?' sorusunun yanıtını merak ederken AK Parti'den kritik bir açıklama geldi.

Asgari ücret ve memur maaşlarının ardından gözler oraya çevrildi! İşçi ve memur emeklilerine zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Kurban Bayramı öncesinde asgari ücret belli olmuştu. Haziran ayı enflasyon rakamları netleştikten sonra memurların da 6 aylık maaşları belli oldu. Gözler artık emekli maaşlarına çevrildi. İşçi ve memur emeklilerine refah payı verilecek mi? Kritik soru gündemde merak edilirken konuyla ilgili açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

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Hamza Dağ'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.

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MTV VE VERGİ ARTIŞLARI

Yaşadığımız deprem felaketi var yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraları sarılması noktasında bir takım ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’'den 30’lara kadar düştü enflasyon artışı. Verdiğimiz sözler yerine gelecek.

‘ENFLASYON TEK HANEYE İNECEK’

Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye inecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.

CHP LİDERİNİN EKONOMİ YÖNETİMİ İDDİASI

Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun.

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