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Asgari ücret zam toplantısı saat kaçta? Asgari ücret bugün belli oluyor mu?

14.12.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret 2022 senesi zammı için geri sayım başlamış durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu senenin ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde yapmıştı. Üçüncü toplantı sonrası gözler son toplantıya çevrilmiş durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretteki artışla ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. Peki asgari ücret zam toplantısı saat kaçta? Asgari ücret bugün belli oluyor mu? İşte detaylar...

Asgari ücret zam toplantısı saat kaçta? Asgari ücret bugün belli oluyor mu?

Asgari ücret 2022 senesi zammı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda ilk toplantı 1 Aralık 2021 tarihinde yapmıştı. İkinci toplantı 7 Aralık'ta ve üçüncü ise 9 Aralık'ta yapılmıştı. Peki asgari ücret zam toplantısı saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bakanı Bilgin açıklamasında, "İşçilerimizin büyük çoğunluğu, yüzde 37'si 3 bin 750 ila 4 bin lira arasında beklentileri olduğunu söylediler. Yüzde 9'luk bir oran, 4 bin liranın üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Dolayısıyla burada sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun, işçilerimizin beklentisini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu. Asgari ücrette yapılacak zam oranının bu hafta içerisinde netleşmesi beklenmekte. Toplantının saati ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Ancak toplantı hakkında detaylar ve saat belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Taraflar henüz mutabakata varamasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından ciddi oranda asgari ücretin artacağı açıklandı. Yapılan ilk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi ancak son toplantıda taraflar Asgari Ücret beklentilerini açıkladı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise "TİSK'in 3 bin 100 lirayı uygun bulduğunu, Türk-İş'in ise 3 bin 900'ün altına düşmediğini" söyledi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise daha sonra yapmış olduğu açıklamada "3 bin 160 TL gibi bir teklifimiz olmadı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" şeklinde konuştu. Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat da "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var" ifadesini kullandı.

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