Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2021 asgari ücret belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 Aralık tarihinde 2021 yılı asgari ücret artışını belirlemek için çalışmaya başlayacak. Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı 2021 yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Son dakika...Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLUR? Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak. Peki asgari ücret zammı son durum nedir?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI SON DURUM NEDİR? Asgari ücretli çalışanların gözü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine çevrildi. 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak merak eden vatandaşlar, görüşmelerden çıkacak sonuçları heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu merak eden vatandaşların beklentisi üzerine Bakan Selçuk kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika asgari ücret zammı açıklaması yaparak asgari ücretli çalışanların gündemi oldu.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı. Görüşmelerde, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumu, Devlet Personel Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu bütçeleri de ele alınacak. Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu. 2019 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL verilmeye başlanmıştı. Milyonlarca kişiye ödenen asgari geçim indirimi (AGİ) Kasım ve Aralık aylarında değişecek mi? AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? Bu soruların cevabını araştıran çalışanlar, net olarak alacakları rakamları araştırmaya çalışıyor. İşte 2020 asgari ücret net ve brüt rakamları!

AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı. 2020 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde... 2020 AGİ NE KADAR OLDU? Geçtiğimiz yıl 2019'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karara göre asgari ücrete %15,03'lük zam gelmiş ve brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak verilmeye başlanmıştı. 2020 yılı içerisinde çalışanlar asgari ücret brüt ne kadar merak edenler 2020 net asgari ücret olarak ve brüt olarak bu ücretleri alıyor. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak.

AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ? AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese eynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor... 2020 AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR? AGİ ile birlikte hesaplanan asgari ücret birlikte alınır. Asgari ücretten maaş alanlar AGİ ücretini ekstra ayrı olarak almaz. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece asgari ücret geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu... 2020 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU? ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY) ASGARİ ÜCRET 2.943,00 SGK PRİMİ% 14 412,02 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51