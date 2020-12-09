Asgari ücret zammı 2021 son durum... Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri! 2021 asgari ücret belli mi?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2021 yılı asgari ücret artışını belirlemek için çalışmaya başlayacak. Son dakika bilgisine göre 2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını geçtiğimiz hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında gerçekleştirdi. Açıklanan Kasım ayı enflasyon oranının ardından asgari ücret ne kadar olacak merakla bekleniyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) önceki yıllarda olduğu gibi enflasyon oranlarına göre asgari ücret zammı 2021 yapılacağı bilgisi paylaşılmadı. 2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek. Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? ASGARİ ÜCRET 1. TOPLANTISINDA NE OLDU? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından Bakan Selçuk açıklama yaparak, "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum. Asgari ücret, hangi kanuna tabi olarak çalıştığına bakılmaksızın tüm iş kollarını kapsamakta, toplumun tüm kesimleri için eşit olarak belirlenmekte. Çalışma hayatında, işçi kardeşlerimizin ekonomik ve sosyal haklarının korunmasında, ücret politikalarının alt sınırını ortaya koyuyor. Komisyonun nihai hedefi, tüm sosyal tarafların görüşleri, talepleri ve koşulları göz önünde bulundurarak bu düzeyi belirlemek. Bakanlık olarak bu süreçte bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHLERİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısında karar alındı mı araştıran vatandaşlar, 2021 asgari ücret zammı 2. toplantı ne zaman gerçekleştirilecek araştırıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantı tarihini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık’ta gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2021 asgari ücret zammı görüşmeleri üçüncü toplantısını da yapacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantı tarihini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) başkanlığında 22 Aralık'ta online olarak yapacak. DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR? Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı. Arzu Çerkezoğlu, "Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır, vergi ve kesinti yükü kesinlikle ortadan kaldırılmalı, brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir. 2021 asgari ücreti Kovit-19 salgının hanelere getirdiği gelir kaybı ve yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bütçeden özellikle pandemi sürecinde asgari ücrete nakit desteği mutlaka sağlanmalıdır, bu sosyal devletin gereğidir. Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır ve bütün ücretlerin asgari düzeyindeki miktarı da yine vergiden muaf tutulmalıdır. Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır. Rakam konusunda kuşkusuz bütün konfederasyonların farklı hesaplamaları olabilir. Biz DİSK olarak 3 farklı hesaplamayla asgari ücrete ilişkin belirlemelerimiz yaptık. Hem milli gelir artışını hem yoksulluk sınırını, hem de TÜİK'in belirlediği asgari tutarlar üzerinden hesaplama yaptık. Ve bu 3 hesaplamanın ortalaması olarak diyoruz ki; 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır dedi.

TÜRK- İŞ'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ NE KADAR? Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücretle ilgili açıklama yaptı. Atalay, 'İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini alıp açıklar.' dedi. Atalay, 4 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi. Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti. Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu: "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI SON DURUM NEDİR? Asgari ücretli çalışanların gözü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine çevrildi. 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak merak eden vatandaşlar, görüşmelerden çıkacak sonuçları heyecanla bekliyor. Asgari ücret zammı belli oldu mu merak eden vatandaşların beklentisi üzerine Bakan Selçuk kısa bir açıklama yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk son dakika asgari ücret zammı açıklaması yaparak asgari ücretli çalışanların gündemi oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Başkanlığında bugün toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLUR? Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık’tan itibaren çalışmaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve devlet 5’er üye ile temsil ederek yer alacak. İşçiler adına en fazla üyeye sahip konfederasyon olarak TÜRK-İŞ, işverenler adına da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK) üyeler görev yapıyor olacak. Peki asgari ücret zammı son durum nedir?

AGİ VE ASGARİ ÜCRET DEĞİŞTİ Mİ? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği ve bir sonraki yıl geçerli olan asgari ücret brüt 2.943, net 2.324 TL olarak açıklanmıştı. Açıklanan rakamlar halen devilmeye devam ediyor. Fakat son zamanlarda açıklanan enflasyon oranları ve koronavirüsten dolayı yapılan bazı değişiklikler, vatandaşlara asgari ücret değişti mi, AGİ arttı mı sorularına cevap aramalarını sağlıyor. AGİ ise bekar işçi, evli işçi, bir çocuğu olan işçi ya da iki çocuğu olan işçi gibi belirli durumlara göre değişerek veriliyor. 2020 yılı sonuna kadar ödenecek en düşük AGİ tutarı bekarlara verilen 220,73 TL olarak açıklandı. 2020 yılı AGİ tablosu, kimler ne kadar AGİ alıyor haberimizde...

Bu yıl enflasyon oranlarının açıklanması ve koronavirüs etkileriyle asgari ücretin ve AGİ'nin artacağı yönünde beklentiler oluşmasına neden oldu. 2019 yılının Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile net 2.324 TL ve brüt olarak 2.943 TL verilmeye başlanmıştı. Milyonlarca kişiye ödenen asgari geçim indirimi (AGİ) Kasım ve Aralık aylarında değişecek mi? AGİ ne kadar oldu? AGİ asgari ücrete dahil mi? Bu soruların cevabını araştıran çalışanlar, net olarak alacakları rakamları araştırmaya çalışıyor. İşte 2020 asgari ücret net ve brüt rakamları!

2020 AGİ NE KADAR OLDU? Geçtiğimiz yıl 2019'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karara göre asgari ücrete %15,03'lük zam gelmiş ve brüt asgari ücret tutarı 2.943 TL olurken net asgari ücret de 2.234,70 TL olarak verilmeye başlanmıştı. 2020 yılı içerisinde çalışanlar asgari ücret brüt ne kadar merak edenler 2020 net asgari ücret olarak ve brüt olarak bu ücretleri alıyor. 2020 yılı içerisinde 2.943 TL brüt asgari ücret içerisinde 412 TL 2 kuruşluk SGK primi ve bekar-çocuksuz çalışanlar için 154 TL 51 kuruş Gelir vergisi kesintisi ile 22,34 TL damga vergisi, 29,43 TL de işsizlik sigortası işçi payı kesintileri yapılacak. AGİ ASGARİ ÜCRETE DAHİL Mİ? AGİ asgari ücrete dahil midir araştırmasını yapa ve asgari ücret tutarını ayrıl almayı düşünen vatandaşlar araştırma yapıyor. Asgari ücret 2020 yılında bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil 2.324 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret herkese eynı rakamda veriliyor ve içinde yer alan AGİ tutarı da dahil oluyor. AGİ asgari ücret dışında ekstra olarak verilmiyor. Özellikle asgari ücretten maaşını alanlar AGİ asgari ücretin içinde mi merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu asgari ücreti belirlerken içinde AGİ'yi de ekleyerek belirliyor...