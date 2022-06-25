ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022! Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının ne zaman olacağına yönelik araştırmalar hız kazanırken, milyonlarca çalışan vatandaş gelecek olan müjdeli haberi beklemeye devam ediyor. Ekonomide meydana gelen hayat pahalılığı ve zamların ardından binlerce asgari ücretli vatandaş geçim sıkıntısı yaşıyor. Yaşanan sıkıntılar sonrasında, 'Asgari ücret zammı ne zaman? Asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?' gibi sorulara yanıt aranıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

2022 Asgari ücrete zam gelecek mi sorularının yanıtı enflasyonun artması ve gelen zamlar sonrasında vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan ve asgari ücretle ilgili zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BİLGİNDEN ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, vatandaşlar tarafından merakla beklenen asgari ücret zammıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili açıklamada bulunurken asgari ücrete de değindi. Bilgin açıklamasında, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi. Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili görüşmelerin sürmeye devam ettiğini ve asgari ücretle ilgili kararın önümüzdeki haftalarda açıklanacağını öne sürdü.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Asgari ücrete gelebilecek zam oranıyla ilgili senaryolar konuşulmaya devam ederken, birçok kişi tarafından yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalar geliyor.

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında, dikkat çeken bir asgari ücret tahmininde bulundu.

Asgari ücretin yapılacak zamla birlikte 6 bin TL olacağını iddia eden Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise "Asgari ücrette ekmek teknesini de korumamız gerekiyor. Asgari ücretin 6 bin 166 lira olmasını umuyor ve bekliyoruz." dedi.

