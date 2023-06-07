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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? AK Parti'den açıklama!

07.06.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Son olarak ocak ayında gelen zam sonrası 8 bin 506 TL'ye yükselen maaşlarda temmuz ayında artış yapılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor" ifadelerini kullandı. Peki, Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? AK Parti'den açıklama!

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın ardından bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İşte Temmuz'da zam gelmesi beklenen asgari ücret hakkında detaylar...

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret son olarak ocak ayında gelen zamla beraber 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında ara zam beklenen asgari ücrete dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "En düşük emekli maaşını biz 7 bin 500 liraya çıkardık. Bu rakamı artırmanın çalışmalarını arkadaşlarımız yapıyor. Belirlenen süre Temmuz ayıdır. En düşük memur maaşını da 22 bin seviyesine yükseltme sözü verdik. EYT'lilerin de tüm haklarını verdik devam ediyoruz. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz ayında asgari ücrete ilişkin hesaplamalar sürüyor. Asgari ücret komisyonunun toplanıp çalışmasıyla belirleniyor. Emeklilerimizi enflasyona karşı koruyacak adımları atacağız. Enflasyon da düşüş eğilimine girdik. Tek hanelere indireceğiz. Başbakanlığım dönemimde faizi 4,6'ya, enflasyonu 6,2'ye indirmiş bir hükümettik. Seçimin ardından piyasalarda rahatlamayı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Asgari ücret tespit komisyonunun çalışmalarına başlayacağını belirten Erdoğan, bu ifadelerinin ardından bir açıklama da AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Asgari ücrete yapılacak zam oranı ve en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılmasıyla ilgili kanun teklifimizi komisyonlar oluşur olmaz ortaya koyacağız." diye konuştu.

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Asgari ücret zammı

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