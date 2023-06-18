ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 ile 65 YAŞ AYLIĞI ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz ara zammı ile yeni 65 yaş aylığı!

65 yaş aylığının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar 19 Haziran 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 2. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı sebebiyle hız kazandı. Geçen sene 100'e yakın bir artış yapılan ve bu yıl başında yüzde 54,7 zamla net 8 bin 506 TL'ye yükseltilen asgari ücrette ara zam için gözler 2. toplantıda olacak. 65 yaş aylığı şu an için 2 bin 604 TL olarak ödeniyor. Temmuz ayında açıklanacak asgari ücret zammı ile bu rakam da değişecek. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar...

65 AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından tekrar hesaplanacak.

Bilindiği üzere 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

65 YAŞ AYLIĞI KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Yüzde 25 zam gelmesi halinde 65 yaş aylığı 3 bin 255 TL olacak Yüzde 30 zam yapılırsa tutar 3 bin 385 TL'ye çıkacak. Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise 3 bin 515 TL'ye yükselecek.



