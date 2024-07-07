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Asgari ücret zammı için de çok iddialı konuştu! CHP lideri Özel: "Ya verecekler ya söke söke alacağız"

07.07.2024 16:27
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Milyonlarca çalışan temmuzda asgari ücrete ara zam bekliyordu ancak hükümet asgari ücret zammına kapıyı kapattı. Konu CHP lideri Özgür Özel'in de gündemindeydi. Asgari ücrete enflasyon uyarlaması istediklerini anımsatan Özel "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız" deyip erken seçim için de iddialı konuştu.

Asgari ücret zammı için de çok iddialı konuştu! CHP lideri Özel: "Ya verecekler ya söke söke alacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti, parti binası önünde kurulan platformdan vatandaşlara hitap etti.

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AA-20240707-35081972-35081967-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_EDIRNEDE_ZIYARETLERDE_BULUNDU

Edirne'de zorlu bir yerel seçim sürecini geride bıraktıklarını, zor ve tartışmalı günlerin ardından doğru adayla Edirnelilerin partilerine sahip çıktığını anlatan Özel, yerel seçimlerde kentteki 2 kişiden 1'inin baba ocağına geldiğini, baba ocağında kucaklaştığını söyledi.

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"YUKARIYA GİDİŞ BAŞLADI, ARTIK HEP İLERİ GİDECEĞİZ"

Özel, CHP Edirne İl Başkanlığında bir devir teslimin yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İl başkanımız gayretleri, çabalarının vardığı noktada bayrak devir teslimi istedi. Biz de uygun gördük. Önümüzdeki günlerde Edirne'de parti yönetiminde bir tasarrufta bulunacağız. O günden itibaren Edirne'de hep beraber, hem kıymetli başkanımıza hem partimize sahip çıkacağız çünkü önümüzdeki süreç öyle herhangi bir süreç değil. Biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında girdiğimiz ilk yerel seçimleri 47 yıl sonra birinci parti olarak tamamladık. Şimdi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimleri geliyor. Artık yukarıya doğru gidiş başladı, uçağın burnunu aşağı indirmek yok, hep ileriye gideceğiz. Onun için ufak tefek meselelere takılmayacağız. Kusur varsa örteceğiz, tartışmaları bitireceğiz."

AA-20240707-35081972-35081969-CHP_GENEL_BASKANI_OZEL_EDIRNEDE_ZIYARETLERDE_BULUNDU

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON UYARLAMASI TALEBİ

İktidar olmaları halinde emekli maaşlarını artıracaklarını belirten Özel, "Emekli maaşı, AK Parti geldiğinde 1,5 asgari ücret idi. Hiç ellemese, dokunmasa, karışmasa emeklimiz 26 bin lira alacaktı. Sistemi değiştirdiler şimdi 10 bin lira alıyor. Geleceğiz, önce asgari ücret yapacağız sonra 1,5 asgari ücret yapacağız." dedi.

Geçen hafta emek mitingi yaptıklarını, asgari ücrete enflasyon uyarlaması istediklerini hatırlatan Özel, "Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zammı yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmazsa birazcık geçim olur ama geçim olmazsa hiç merak etmeyin yakında seçim olur." ifadelerini kullandı.

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Özel, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden pehlivanlara da başarılar diledi. Konuşmaların ardından Özel, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve milletvekilleriyle partisinin İl Başkanlığına geçerek İl Başkan Vekili Bahar Elibol ile görüştü.

"AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİNİ YENİDEN SAHİPLENİYORUZ"

Özgür Özel, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı da makamında ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmada, dün Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'na katıldığını, yayınlanan deklarasyonda CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısına atıfta bulunulduğunu belirtti.

CHP iktidarında Avrupa Birliği hedefini sahipleneceklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:
"75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi ve 60 yıl önce İsmet Paşa zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz ve ümit ediyoruz ilk seçimden sonra 10 yıl CHP iktidarı olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. Ama birileri gibi hem maaşlardan hem fiyatlardan, etiketlerden 6 sıfır atmayacağız. Bir tane sıfır atacağız, maaşlardan sıfır atmadan giderlerden sıfır atacağız. 10 yılın sonunda 10 kat fazla satın alma gücü. CHP'nin hedefi, hayali, umudu, vizyonu budur. Buna inananlar gelecek seçimlerde CHP'nin içinde olacağı Türkiye ittifakının, CHP'nin cumhurbaşkanı adayına oy verecekler ve 10 yılın sonunda 10 kat daha zengin olduklarını görecekler. "

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Ziyarete CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Edirne milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve parti temsilcileri katıldı.

Özgür Özel ve beraberindekiler, daha sonra 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Sarayiçi Er Meydanı'na geçti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel
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