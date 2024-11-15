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Asgari ücret zammı için kulislerde o rakam konuşuluyor! Pazarlıkların başlayacağı artış oranı belli oldu

15.11.2024 18:46
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Asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılmazken gözler Ocak 2025 için gelecek rakama çevrildi. Geri sayımın başladığı asgari ücret pazarlıklarında minimum artış oranıyla ilgili yeni bilgiler geldi. Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret zammı için AK Parti kulislerinde konuşulan artış oranıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yeni asgari ücret için CHP 30 bin lira, İYİ Parti 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi ise 35 bin lira talep etmişti. İşte asgari ücret zammında yeni gelişmeler....

Asgari ücret zammı için kulislerde o rakam konuşuluyor! Pazarlıkların başlayacağı artış oranı belli oldu

2025 yılı asgari ücret pazarlıklarında geri sayım başladı. Asgari ücret, işçi, işveren kesimi ve hükümetin aralarında yapacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrasında belli olacak.

ASGARİ ÜCRET 21 BİN 500 LİRA MI OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, rakamlarla ilgili değişik senaryolar konuşuluyor. Hem AK Parti kulisleri hem de muhalefetten gelen açıklamalar asgari ücrete pazarlığın minumum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor. CNBC-e Ankara Temsilcisi Hazal Ateş'in edindiği bilgilere göre asgari ücrette pazalık minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlayacak. AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25’lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

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Yeni asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik, engelli, stajyer maaşı artacak, sosyal yardımlardaki gelir şartları, prim ödeme tutarları değişecek.

ENLASYON BEKLENTİSİ

Geçen yıl ara zam yapılmayan asgari ücrette, artan enflasyon hedefiyle birlikte beklenti yükselirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” açıklaması yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Şimşek, “Çünkü çiftçi, esnaf, işçi, asgari ücretli, memur, emekli yani tüm vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak ancak fiyat istikrarı ile artırabilir ve gelir dağılımını iyileştirebiliriz” açıklamasını yaptı.
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Asgari ücret tartışmalarının önemli bir tarafını “gerçekleşen enflasyona mı, hedef enflasyona mı göre zam yapılması gerektiği” oluştururken, Merkez Bankası yönetiminden ücretler için “ileriye dönük endeksleme yapılması gerektiği” tavsiyesi gelmişti.

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MUHALEFETİN BEKLENTİSİ 28 BİN İLE 35 BİN LİRA ARASINDA

Muhalefetin ise asgari ücret zammı için beklentileri 28 bin ila 35 bin lira arasında değişiyor. CHP 30 bin lira, İYİ Parti 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi 35 bin lira, Gelecek Partisi 33 bin 337 lira, DEM Partisi de 35 bin lira olması yönünde açıklama yaptı.

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AK Parti kulislerinde konuşulan yüzde 25’lik zammın gerçekleşmesi halinde asgari ücret 21 bin 250 lira olacak. Orta Vadeli Program’daki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 175 baz alınırsa ise rakam 19 bin 975 lira olacak. Bu durumda asgari ücret yine açlık sınırının altında kalacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında zam yapılması durumunda asgari ücret 24 bin 483 liraya yükselecek.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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