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Asgari ücret zammı için net konuştu! 'Bunun üzerinde...'

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Milyonlarca asgari ücretli bir sorunun yanıtını merakla bekliyor. Emekli ve memur maaş zamlarının netleşmesinin ardından gözler yeniden asgari ücret konusuna çevrildi. Asgari ücrete dair kesin bir açıklama beklenmeye devam ederken uzman isimden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İşte asgari ücret zammı gelişmeleri...

Asgari ücret zammı için net konuştu! 'Bunun üzerinde...'
Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Emekli ve memur maaş zamlarının kesinleşmesinin ardından milyonlarca asgari ücretli asgari ücrete zam olup olmayacağını merak etmeye devam ediyor. Özel sektördeki diğer çalışanlar da asgari ücrete olası bir zam durumunda kendi ücretlerine de bir artış olup olmayacağını araştırdığı için bu konu geniş kitleleri ilgilendiriyor. Asgari ücrete ara zam konusunda beklentiler giderek azalırken uzman isimden net bir değerlendirme geldi.

Asgari ücret zammı için net konuştu! Bunun üzerinde... 1

"ÇALIŞANLA İŞVEREN KENDİ ARASINDA BUNU ARTIK BİR ŞEKİLDE ÇÖZECEK"

TV100 yayınında konuşan Ekonomist Muhammet Bayram "Ara zam gelmeyecek. Çalışanla işveren kendi arasında bunu artık bir şekilde çözecek. Çünkü asgari ücret en düşük ücret seviyesidir. Bunun üzerinde pek tabii belirlenebilir. Ama devletimiz burada asgari ücreti artırmış olsaydı daha iyi olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret zammı için net konuştu! Bunun üzerinde... 2

Bayram devamında "Şu var tabii algı otursun diye. Yani asgari ücret artık normalleştik. Herhangi bir enflasyon yok. Yine emekli ve memur maaşlarının da enflasyon farkı neyse o artışlar yapıldı. Hani bu biraz daha algı otursun diye düşünülüyordur belki" dedi.

Asgari ücret zammı için net konuştu! Bunun üzerinde... 3

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret 2025 yılı için 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti ve halen bu şekilde uygulanıyor. Asgari ücrete geçen sene de yani 2024 yılında da ara zam yapılmamıştı.

Asgari ücret zammı için net konuştu! Bunun üzerinde... 4

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