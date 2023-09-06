Asgari ücret zammı için sürprize yer yok! Tüm veriler o rakamı işaret etti: Yüzde 32+13 formülü ile 16.500 TL…

Memur maaşı, emekliye zam derken Ocak 2024’te bir kez daha belirlenecek asgari ücret zammı da şimdiden merak konusu oldu. Bu kapsamda asgari ücret dahil emekli ve memur maaşları başta olmak üzere zamlar belirlenirken enflasyon rakamları ve refah payı geçerli olacak. Gelir vergisi dilimlerinde yapılacak düzenleme ile de çalışanların gelirleri artırılacak. Peki Ocak ayı yaklaşırken, “Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?” İşte haberin detayları…

MYNET FİNANS

ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON ZAMMI

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükselmişti. Asgari ücret için Ocak 2024’te yapılacak zamma ilişkin oranlar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞİYOR

Bu kapsamda asgari ücret için 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı önemli bir kıstas olacak. Enflasyon oranının altında bir artış yapılmayacak olan asgari ücret Ocak 2024 zammı için iki aylık kesin rakamlar belli oldu. Enflasyon Temmuz ayında yüzde 9,49 olurken, Ağustos ayında ise 9,09 olarak açıklandı. İki aylık enflasyon ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası, 2023 yılı enflasyon tahminini yüzde 54-62 bandında tutmuştu. Yüzde 58 olarak açıklanan orta noktada enflasyonun gerçekleşmesi durumunda yılın ikinci 6 ayı için öngörülen oran yüzde 31,92 olarak gerçekleşecek. Ancak bu oranlara her dönem olduğu gibi Ocak ayında da refah payı artışının eklenmesi gündemde.

ASGARİ ÜCRETTE 2 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

2 aylık zam yüzde 19,44 olarak kesinleşirken asgari ücretli çalışanların yılbaşında alacakları enflasyon artışı ile ilgili tahmini hesaplamalar da yapıldı. 2 aylık kesinleşen rakamlarla yapılan hesapta asgari ücretli çalışanın maaşı şimdiden 13.618 TL’ye yükseldi. Ancak Merkez Bankası’nın yılsonu enflasyon tahmini baz alındığında yeni asgari ücret zammı için 15.041 TL rakamı öne çıkıyor.

REFAH PAYI İLE 16.500 TL’Yİ AŞABİLİR

Burada memur maaşları için yapılacak zam oranı da asgari ücret zammında önemli ipucu sağlayacak. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur maaşı zammı için yüzde 40-45 seviyesinde artış yapılması beklediklerini dile getirmişti. Asgari ücrete de aynı oranda artış olması halinde 8-13 puan aralığında bir refah payı olması da söz konusu. Yüzde 40’lık artışta yeni asgari ücret 15.962 TL, yüzde 45 artması halinde ise 16.532 TL olabilme ihtimali bulunuyor.

ASGARİ ÜCRETTE ‘YASAL PROSEDÜR’ DETAYI

Konuya ilişkin Mynet’e konuşan SGK Uzmanı Emin Yılmaz memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların Ocak 2024 asgari ücret zammı için de referans olacağını belirterek, Merkez Bankası’nın 6 aylık enflasyon tahmini olan yüzde 32 zamla 11.500 TL seviyesinden 15.000 TL’nin de üzerine yükselebileceğini söyledi.

“Yasal prosedürde enflasyon verilerinin altında karar alınamıyor” diyen Emin Yılmaz, “Bu yüzden enflasyon üzerinde bir rakam olması lazım. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak. Bu rakamın 15 bin liranın da üzerine çıkacağını şimdiden öngörebiliriz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

MEVCUT DURUMDA İŞVEREN MALİYETİ

Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesiliyor. İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi gerçekleştiriliyor. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti bir işçi için 15 bin 761 lira.

VERGİ DİLİMLERİNE DE DÜZENLEME BEKLENTİSİ

Ocak 2024 asgari ücret zammı ile çalışanların maaşlarına vergi ayarı da gelmesi söz konusu. Yeni düzenlemede ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek, milyonlarca çalışanın gelirini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Düzenlemeyi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirecek.



