Asgari ücret zammı için 'yüzde 25'in üzerine çıkar mı derseniz' deyip net konuştu

Asgari ücret ne kadar olacak? Halen 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının yakın zamanda başlaması beklenirken yapılacak zamma dair farklı senaryolar da konuşuluyor. Uzman isimden asgari ücret zammı için dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya canlı yayında net oran verdi.

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına dair eleştiriler ve komisyonun yapısındaki değişiklik gündemdeki yerini korumaya devam ederken zam senaryoları da konuşuluyor. Bu çerçevede yüzde 20 ve yüzde 25'lik zammın üzerinde durulurken uzmanlardan da muhtemel asgari ücret zammına dair değerlendirmeler geliyor. Peki, asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte uzman ismin açıklamaları...

"YÜZDE 25'İN ÜZERİNE ÇIKAR MI DERSENİZ..."

Habertürk canlı yayınında asgari ücretle ilgili değerlendirmelerini aktaran Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Özkaya şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 20 civarında bir artışın enflasyon beklentilerine uygun olacağını söyleyebiliriz. Bu beklentiye uygun yapılırsa ama bunun bir miktar üzerinde yapılması düşünülüyor. O da 23-25'e doğru gidebilir. Yalnız 25'in üzerine çıkar mı derseniz ben bunu tahmin etmiyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın beklentisinden çok yukarıda olmuş olacak. Bu durumda beklentiye göre yapılmasına nazaran gerçekçi değil. Yoksa bildiğiniz gibi çalışanlar geçen yıl aldıkları ücretle enflasyonun altında kaldılar ve şubat ayında neredeyse açlık sınırının altına indi asgari ücret. Dolayısıyla burada bu tahmini Merkez Bankası'na dayanarak yapıyoruz. Normalde gerçek biz kendi tahminimize göre yaptığımızda bunun 25 - 30 belki de minimum 30 olması gerekiyor ki kayıp telafi edilsin ve gelecek senenin beklentisi karşılansın.

BEKLENTİYİ ŞEKİLLENDİREN FAKTÖRLER

Burada vatandaşlarımız şunu sorabilir. Neden Merkez Bankası'nın beklentisine göre yapılıyor? Bu da zaten 2 yıldır uygulanan ekonomi politikasının işlemeyen tarafı. Çünkü beklenen enflasyona göre zam yapmaya kalktığınızda teorik olarak doğrudur ama bunun gerçekten gerçekliği karşılaması için hane halkının da reel sektöründe Merkez Bankası'na bu değerde anlaşması gerekiyor. Yani Merkez Bankası 16 diyecek, hane halkı 53 diyecek, reel sektör de 37 diyecek. O zaman siz beklenen enflasyona göre yaptığınız zaman bir uzlaşma meydana gelmiyor ve çalışan kesim özellikle sabit ücretli kesim 2 ay sonra fiyat artışlarının altında kalıyor ücreti ve bu da bir tür servet aktarımına yol açıyor çalışanlardan reel sektöre veya kamunun o alacağı havuz büyümüş oluyor. Dolayısıyla böyle baktığınızda enflasyonu arttıran bir mekanizmaya dönüşmüş oluyor.

Burada öncelikle beklentilerin uzlaşması gerekiyor. Yani sizin, benim Merkez Bankası'nın, reel sektörün beklentileri belli bir değerde uzlaşmalı ve bunun üzerine zam yapılmalı.

Olması gereken kaybın telafi edilmesi olduğu için ben 2026 enflasyonunu araştırmalarımızda yüzde 30 civarında bekliyoruz. O yüzden yüzde 16 - yüzde 20 çok sapacak seviyeler Merkez Bankası için. Bunun gözetilmesi gerekiyor yani açıkçası bu değerin bunu da yapacak olan büyük ölçüde sendikaların bu pazarlığı yürütmesi gerekiyor. Çünkü eğer çalışanlardan bu reel ücret aktarılıyorsa başka kesime servet transferi oluyorsa siz de bunu gözlüyorsanız diyorsunuz ki firmalarınız daha fazla kar ediyor... O zaman burada sendikal haklar devreye giriyor ve bunun pazarlığının yapılması gerekiyor"

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
