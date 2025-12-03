FİNANS

Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Maraton başlıyor: Gözler komisyonda

Asgari ücret maratonu başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı için 5 işçi, 5 işveren üyesi sabit kalacak şekilde hükümet temsilcisi sayısının azaltılarak yeniden yapılandırılması için çalışma başlattı. Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirtip "Tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" dedi.

Asgari ücret için 5+5+1 formülü! Maraton başlıyor: Gözler komisyonda

Milyonların merakla beklediği asgari ücret maratonu başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarına başlamasıyla beraber gözler Komisyon'dan çıkacak rakamda olacak. Henüz komisyonun toplanacağı güne dair net bir tarih gelmezken birbiri ardına asgari ücrete dair gelişmeler yaşanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU'NUN YARIM ASIRLIK YAPISINA "ARA FORMÜL"

TÜRK-İŞ'in tepkilerinin ardından başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atacak. Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek. Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde. Söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"RESMİ BİR YAZI GELMEDEN BU KONUYU KONUŞMANIN BİR ANLAMI YOK"

Konuyla ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir görüşmesinin olduğunu dile getiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sayın Bakan, 'komisyonunun yapısıyla ilgili bir kararname, bir yazı yazacaklarını' söylediler. Evvela bir yazıyı yazsınlar. Bir kararname mi çıkacak, bize bir resmi yazı mı yazacaklar, bakacağız. Yazdıktan sonra Başkanlar Kurulunun büyük bölümü burada, yönetim burada, beraber bir daha konuşacağız. Kararname, resmi bir yazı, belge gelmeden bu konuyu konuşmanın bir anlamı yok." dedi.

"BİZ MASADA TÜM TARAFLARI GÖRMEK İSTİYORUZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin yakın zamanda başlayacağını belirterek, "Biliyorsunuz asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Komisyona ilişkin tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi yazımızı göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

Bu açıklamalar çerçevesinde 2026 asgari ücret için görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor. Komisyonun bir dizi toplantılarının ardından asgari ücretin yıl bitmeden açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Mevcut asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak. Yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak. Yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak. Yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak. Yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

