Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala gündeme geldi, işveren kesimi sıcak bakmıyor

Son dakika: Asgari ücret zammı bugün belli olabilir. Milyonların beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün yapılacak. Neredeyse tüm Türkiye nefesini tutup açıklanacak zam oranına kilitlenirken, son toplantı öncesi masadaki zam oranları da netleşmeye başladı. İşçi tarafı sürecin başından bu yana 7 bin 785 TL'nin altı için masada olmayacaklarını net olarak açıklarken, işveren kesimi ise daha temkinli yaklaşıyor. Rakamların konuşulacağı kritik toplantıya saatler kala masada konuşulacak son zam oranı ortaya çıkarken, işveren kesiminin tavrı da netleşti. İşte 2023 asgrai ücret zammı için son toplantı öncesi tüm detaylar...

Neredeyse tüm Türkiye nefesini tutup asgari ücret için rakam beklerken, saadece saatler sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanacak ve bu kez rakamlar üzerinden pazarlık yapılacak.

BAKAN BİLGİN: UZLAŞMAYA VARILACAK

Saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması heyecan yarattı.

Bakan Bilgin, son açıklamasında "Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

SAATLER KALA 3 RAKAM GÜNDEMDE

İlk iki toplantıda herhangi bir rakam masada konuşulmazken, 2023 asgari ücret zammı için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Kritik toplantıya saatler kala masadaki son rakamlar da ortaya çıktı.

Peki taraflar hangi ücrette uzlaşabilir? Masada 3 senaryo var;

İlk senaryoya göre asgari ücret, yüzde 46'lık zam yapılarak 8 bin TL olarak belirlenebilir.

İkinci senaryoda ise yüzde 50'lik zam oranıyla asgari ücretin 8 bin 250 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 54'LÜK ORAN MASAYA GELDİ! İŞVEREN SICAK BAKMIYOR

Son senaryoda da yüzde 54'lük zamla asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi gündemde. Ancak bu rakam işveren tarafının sıcak bakmadığı belirtildi.

VERGİ İNDİRİMİ DE MASADA

Masada sadece asgari ücretin olmayacağı öğrenildi. İşçi tarafı vrgi diliminde de indirim isteyecek.

İŞVERENDEN PİRİM DESTEĞİ TALEBİ

İşveren ise pirim desteği talep edecek.

ZAM KARARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Taraflar masadan uzlaşı ile kalkarsa 2023 asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çarşamba günkü AK Parti Grup Toplantısında açıklaması bekleniyor.



