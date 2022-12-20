FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala gündeme geldi, işveren kesimi sıcak bakmıyor

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala gündeme geldi, işveren kesimi sıcak bakmıyor

20.12.2022 06:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Milyonların gözü kulağı bugün yapılacak 3. toplantıya çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in 'uzlaşmaya varılacak' açıklaması heyecan yaratırken, saatler kala masadaki kritik rakam ortaya çıktı. Masaya gelen son zam oranı gündem yaratırken, işveren kesiminin bu rakama sıcak bakmadığı öğrenildi. İşte saatler sonra yapılacak asgari ücret 3. toplantısı öncesi son detaylar...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala gündeme geldi, işveren kesimi sıcak bakmıyor

Son dakika: Asgari ücret zammı bugün belli olabilir. Milyonların beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı bugün yapılacak. Neredeyse tüm Türkiye nefesini tutup açıklanacak zam oranına kilitlenirken, son toplantı öncesi masadaki zam oranları da netleşmeye başladı. İşçi tarafı sürecin başından bu yana 7 bin 785 TL'nin altı için masada olmayacaklarını net olarak açıklarken, işveren kesimi ise daha temkinli yaklaşıyor. Rakamların konuşulacağı kritik toplantıya saatler kala masada konuşulacak son zam oranı ortaya çıkarken, işveren kesiminin tavrı da netleşti. İşte 2023 asgrai ücret zammı için son toplantı öncesi tüm detaylar...

Neredeyse tüm Türkiye nefesini tutup asgari ücret için rakam beklerken, saadece saatler sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir kez daha toplanacak ve bu kez rakamlar üzerinden pazarlık yapılacak.

komısyon

BAKAN BİLGİN: UZLAŞMAYA VARILACAK

Saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanacak toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklaması heyecan yarattı.

Bakan Bilgin, son açıklamasında "Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

bılgın

SAATLER KALA 3 RAKAM GÜNDEMDE

İlk iki toplantıda herhangi bir rakam masada konuşulmazken, 2023 asgari ücret zammı için gözler bugünkü toplantıya çevrildi. Kritik toplantıya saatler kala masadaki son rakamlar da ortaya çıktı.

Peki taraflar hangi ücrette uzlaşabilir? Masada 3 senaryo var;

İlk senaryoya göre asgari ücret, yüzde 46'lık zam yapılarak 8 bin TL olarak belirlenebilir.

İkinci senaryoda ise yüzde 50'lik zam oranıyla asgari ücretin 8 bin 250 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 54'LÜK ORAN MASAYA GELDİ! İŞVEREN SICAK BAKMIYOR

Son senaryoda da yüzde 54'lük zamla asgari ücretin 8 bin 500 TL olarak belirlenmesi gündemde. Ancak bu rakam işveren tarafının sıcak bakmadığı belirtildi.

para

VERGİ İNDİRİMİ DE MASADA

Masada sadece asgari ücretin olmayacağı öğrenildi. İşçi tarafı vrgi diliminde de indirim isteyecek.

İŞVERENDEN PİRİM DESTEĞİ TALEBİ

İşveren ise pirim desteği talep edecek.

ZAM KARARINI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Taraflar masadan uzlaşı ile kalkarsa 2023 asgari ücretin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çarşamba günkü AK Parti Grup Toplantısında açıklaması bekleniyor.

fdgshj


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Nebati'den kredi açıklaması!Bakan Nebati'den kredi açıklaması!
Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!
Akaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorinAkaryakıta çifte indirim! Hem benzin hem motorin
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika Asgari ücret zammı

En Çok Okunan Haberler

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

12 bin TL zam geldi! Fiyatlara isyan etti

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Bakan Nebati'den kredi açıklaması!

Bakan Nebati'den kredi açıklaması!

e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.