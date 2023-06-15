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Asgari ücret zammı ile 69 bin liralık fatura! SGK’ya borcu olanlar 1 Temmuz sonrasında değişiyor: 500 dolar hedefi için yüzde 37’lik artış…

15.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanması olanlar dikkat! En az yüzde 30 zamlanması bekleniyordu. 500 dolar hedefini yakalamak için yüzde 37 artabilir… Asgari ücrete ara zam yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu SGK ödemeleri de zamlanacak. 26 Haziran’a kadar açıklanması beklenen yeni asgari ücret öncesinde askerlik borçlanması için 17 bin lira daha az ödemek mümkün. Kadınların prim günlerini aşağı çeken doğum borçlanması da 1 Temmuz sonrasında 70 bin liraya yakın artacak.

Asgari ücret zammı ile 69 bin liralık fatura! SGK’ya borcu olanlar 1 Temmuz sonrasında değişiyor: 500 dolar hedefi için yüzde 37’lik artış…

Asgari ücrete zam rakamları için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Haziran Pazartesi günü ikinci kez bir araya gelecek. 26 Haziran’a kadar açıklanması planlanan yeni asgari ücret rakamı sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yapılan askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanması başta olmak üzere her türlü hizmet borçlanmalarının maliyeti artacak.

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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASINA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Sabah’ta yer alan haberde, SGK'ya yapılan borçlanmalarda prim ödemeleri brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen kazançlar üzerinden yapılıyor. Borçlanma yapan kişi, prime esas kazanç tutarını bu alt ve üst sınırlar içinde kendisi belirliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32'si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor.

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17.293 TL DAHA AZ ÖDENECEK

Halen bir günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 106.75 TL, en yüksek 800.625 TL düzeyinde bulunuyor. Askerlik borçlanması 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yapıldığında ve asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 540 günlük askerlik süresi için 74 bin 938 lira ödenecek. Askerlik borçlanması başvurusunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapan kişi, 17.293 liralık maliyet artışından kurtulacak.

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PRİM BORCU 69.174 LİRA ARTACAK

En düşük prim üzerinden borçlanma yapan kadın çalışanlar, bir çocuk için 720 gün borçlanma yaptığında 76 bin 860 lira ödüyor. Borçlanmayı 1 Temmuz 2023 ve sonrasında yaptıklarında ise bir çocuk için 99 bin 918 lira ödemek zorunda kalacaklar. Temmuz - Aralık döneminde doğum borçlanması yapanlar, asgari ücretin yüzde 30 zamlanacağı varsayımıyla bir çocuk için 23.058 lira, iki çocuk için 46.116 lira, üç çocuk için ise 69.174 lira daha fazla prim ödeyecekler.

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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM BEKLENTİSİ

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1.551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Yüzde 20 zam yapılması durumunda net asgari ücret 10 bin 208 TL, brüt asgari ücret 12 bin 10 TL, işveren maliyeti 14 bin 111 TL olacak. Yüzde 30 zam olasılığında net asgari ücret 11 bin 58 TL, brüt 13 bin 10 TL olacak. Asgari ücrette "500 dolar" hedefinin tutturulması için yüzde 37'lik bir zamma ihtiyaç var. Bu da geçen yılki ara zammın 7 puan üzerinde bir artışa işaret ediyor. Yüzde 30-35 aralığında bir zamla da net 11 bin-12 bin TL bandında bir asgari ücret rakamı ortaya çıkacak.


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