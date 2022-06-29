FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak! Evde bakım, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği...

Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak! Evde bakım, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği...

29.06.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur ve emeklilerin enflasyon farkı zamları 4 Temmuz’da belli olacak. Milyonlarca çalışan 6 aylık enflasyon farkına odaklanmış durumda. Ayrıca Asgari ücrete ek zamla birlikte sadece memur, emekli ve SGK asgari ücret çalışanlarının maaşı değil sosyal destek yardım paraları da artacak. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler...

Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak! Evde bakım, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği...

Milyonlarca memur ve emekli 4 Temmuz tarihini bekliyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı maaşlara gelecek zam oranını da belirleyecek. Öte yandan memur ve emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Ancak kesin zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşlara zam yapılması için beklentiye girmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün zam oranına ilişkin kararı alması ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam oranını açıklaması bekleniyor. Bu ücretlerle birlikte milyonlarca kişinin maaşında da değişiklik yaşanacak.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİ İLE YAPILAN HESAP

Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz ayında yeniden artacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden yapılan hesaba göre; memurların toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranları yüzde 40,25 olacak.

Yani Haziran ayında işten ayrılan 10 yıllık bir çalışan 108 bin 485 lira tazminat alırken aynı çalışan Temmuz'dan sonra ayrıldığında ise 152 bin 150 lira almış olacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya yükselecek.

iStock-1331164715

SOSYAL DESTEK PARALARI DA ARTIYOR


Ek iyileştirme de Ocak'taki gibi 2,5 puan olursa yüzde 42,75 seviyesine ulaşılacak. Yüzde 40,25 ve yüzde 42,75'lik artışlar gelirlere şöyle yansıyacak:

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 81 ya da bin 100 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 498 liradan 699 ya da 712 liraya yükselecek.

iStock-1298335736

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan yüzde 40.25 artışla bin 521 liraya ulaşacak. Artış yüzde 42.75'e çıkarsa da bin 548 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 40.25 artışa göre 3 bin 302 liraya çıkarken, 2,5 puanlık iyileştirme yapılırsa 3 bin 360 lirayı aşacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan bin 214 ya da bin 235, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 821 ya da bin 873 lirayı bulacak.

iStock-1285258243

ÇOCUK DESTEĞİ

Çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bin 118-2 bin 13 lira aralığından bin 568-2 bin 823 ya da bin 596-2 bin 873 lira aralığına çıkacak.

HASTA DESTEĞİ

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 302 ya da 3 bin 360 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi de yapılıyor.

iStock-1063289558

MESLEK MESLEK KİM NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK? İŞTE MERAK EDİLEN O TABLO... (EK ZAMLI RAKAMLAR)

MEMUR - 9.210 TL
MEMUR EMEKLİSİ – 6.144 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 – 30.555 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 – 16.027 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.818 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 12.417 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.948 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 15.990 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 13.904 TL
UZ. DOKTOR 1/4 – 19.069 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.963 TL
MÜHENDİS 1/4 - 15.388 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.217 TL
PROFESÖR 1/4 – 26.314 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.484 TL
VAİZ 1/4 – 12.897 TL
AVUKAT 1/4 – 15.663 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'dan dikkat çeken Türkiye kararı!Almanya'dan dikkat çeken Türkiye kararı!
Bankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındıBankada parası olanlar dikkat! Yeni karar alındı
Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…Altın için bu tarihe dikkat! Adeta patlama olacak…
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli maaşı Enflasyon Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Akaryakıt fiyatlarında tabela değişti!

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Gülşen Bubikoğlu yürekleri sızlattı!

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Altın fiyatları için hesapları değiştirecek adım!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Cumhurbaşkanı başdanışmanı tarifi verdi! Cinsel gücü artırıyor

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.