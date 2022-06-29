Asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşlarından sonra o aylıklarda artacak! Evde bakım, hasta, engelli, 65 yaş üstü aylığı, çocuk desteği...

Milyonlarca memur ve emekli 4 Temmuz tarihini bekliyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranı maaşlara gelecek zam oranını da belirleyecek. Öte yandan memur ve emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıyacak enflasyon farkında 5 aylık rakamlar netleşti. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Ancak kesin zam oranı Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek. Memur ve emeklilere yapılacak enflasyon farkı zammı, 3600 ek gösterge derken asgari ücret ile çalışanlar da maaşlara zam yapılması için beklentiye girmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün zam oranına ilişkin kararı alması ve sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zam oranını açıklaması bekleniyor. Bu ücretlerle birlikte milyonlarca kişinin maaşında da değişiklik yaşanacak.

KIDEM TAZMİNATI ÜST LİMİTİ MEMUR MAAŞLARINA GÖRE BELİRLENİYOR

Kıdem tazminatında alt limit asgari ücrete göre belirlenirken üst limit ise memur maaşlarına göre belirleniyor. Memur maaşlarındaki artışlar dikkate alındığında kıdem tazminatı üst limiti ocak ve temmuz ayları olmak üzere 6 ayda bir güncelleniyor.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON ANKETİ İLE YAPILAN HESAP

Kıdem tazminatı tavan tutarı Temmuz ayında yeniden artacak. Merkez Bankası'nın piyasa anketinden yapılan hesaba göre; memurların toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı ile birlikte zam oranları yüzde 40,25 olacak.

Yani Haziran ayında işten ayrılan 10 yıllık bir çalışan 108 bin 485 lira tazminat alırken aynı çalışan Temmuz'dan sonra ayrıldığında ise 152 bin 150 lira almış olacak.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75, 6 aylık SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 40,75, 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25, memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7, memur ve memur emeklisi zammı 40,25, ek zam beklentisi yüzde 3 ve ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

6 aylık enflasyon beklentisine göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.017 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.015 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.149 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.633 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.298 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.873 liraya yükselecek.

SOSYAL DESTEK PARALARI DA ARTIYOR



Ek iyileştirme de Ocak'taki gibi 2,5 puan olursa yüzde 42,75 seviyesine ulaşılacak. Yüzde 40,25 ve yüzde 42,75'lik artışlar gelirlere şöyle yansıyacak:

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 770,61 liradan bin 81 ya da bin 100 liraya ulaşacak. Ayrıca sendika üyesi memurların 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi ise 498 liradan 699 ya da 712 liraya yükselecek.

65 YAŞ AYLIĞI

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan yüzde 40.25 artışla bin 521 liraya ulaşacak. Artış yüzde 42.75'e çıkarsa da bin 548 lira olacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için verilen 2 bin 354 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 40.25 artışa göre 3 bin 302 liraya çıkarken, 2,5 puanlık iyileştirme yapılırsa 3 bin 360 lirayı aşacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan bin 214 ya da bin 235, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 821 ya da bin 873 lirayı bulacak.

ÇOCUK DESTEĞİ

Çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri bin 118-2 bin 13 lira aralığından bin 568-2 bin 823 ya da bin 596-2 bin 873 lira aralığına çıkacak.

HASTA DESTEĞİ

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 2 bin 354 lira tutarındaki yardım da 3 bin 302 ya da 3 bin 360 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardımı ödemesi de yapılıyor.

MESLEK MESLEK KİM NE KADAR ZAMLI MAAŞ ALACAK? İŞTE MERAK EDİLEN O TABLO... (EK ZAMLI RAKAMLAR)

MEMUR - 9.210 TL

MEMUR EMEKLİSİ – 6.144 TL

GENEL MÜDÜR 1/4 – 30.555 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 – 16.027 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.818 TL

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.417 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.948 TL

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.990 TL

POLİS MEMURU 8/1 - 13.904 TL

UZ. DOKTOR 1/4 – 19.069 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.963 TL

MÜHENDİS 1/4 - 15.388 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 – 10.217 TL

PROFESÖR 1/4 – 26.314 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 – 15.484 TL

VAİZ 1/4 – 12.897 TL

AVUKAT 1/4 – 15.663 TL

