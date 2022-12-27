Asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? 8.500 TL asgari ücret ne zaman verilecek? Çalışanların gözü bu haberde!

Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte, zamlı maaşların ne zaman yatacağı binlerce çalışanın gündeminde yer aldı. 5 bin 500 TL olarak verilen asgari ücret yaklaşık yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 TL oldu. Peki asgari ücret zammı ne zaman yansıyacak? 8.500 TL asgari ücret ne zaman verilecek? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YANSIYACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin detaylarıyla ilişkin bilgileri paylaştı.

Buna göre, brüt 10 bin 8 lira olan asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruşunu net asgari ücret, 1401 lira 12 kuruşunu SGK Primi ve 100 lira 8 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

8 bin 500 TL'lik yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.

Zamlı asgari ücretin 2023 Şubat ayında verilmesi bekleniyor.



