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Asgari ücret zammında fatura detayı! Zam yapılmayacağı açıklanmıştı: Maaşlara 1000 TL ek ödeme...

22.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiren haber geldi. Çalışma Bakanlığı, 30 Haziran 2023 sonuna kadar çalışanlara yapılacak elektrik ve doğal gaz, desteklerinin 1000 liraya kadar olan kısmının vergi kesintisinden muaf olacağı açıkladı. Öte yandan Bakan Dönmez dün elektrik ve doğal gaz zammıyla ilgili 'İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak' demişti.

Asgari ücret zammında fatura detayı! Zam yapılmayacağı açıklanmıştı: Maaşlara 1000 TL ek ödeme...

Çalışanlara verilen elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili yeni gelişme yaşandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı elektrik, doğal gaz ve ısınma yardımı ile ilgili verilen desteklerde bin liraya kadar olan kısmının gelir vergisinden ve sigorta primi tutarından istisna tutulacağını açıkladı. Öte yandan Bakan Dönmez dün elektrik ve doğal gaz zammıyla ilgili İlk değerlendirmelere göre zam yapılmayacak' demişti.

ZAM YAPILMAYACAĞI AÇIKLANMIŞTI:

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DOĞAL GAZ DESTEĞİNİN İŞVERENE MALİYETİ NEDİR?

İşverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL’ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek. Çalışan sayısına göre yararlanılan vergi ve prim istisnası tutarı da artıyor. Bu ödemeleri yapan işverenler için önemli bir kazanç.

Bu istisna olmasaydı, bir asgari ücretlide işverenler net 1.000 TL.ye kadar yapacakları söz konusu ödemeler nedeniyle 178,4 TL gelir vergisi ve 454,6 TL SGK primi fazladan ödeyeceklerdi. İstisna nedeniyle bir asgari ücretlide toplam kazançları 633 TL oluyor.

Çalışanların ücretleri, söz konusu istisna nedeniyle en az 1.000 TL artacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
destek doğalgaz

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