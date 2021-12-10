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Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022 Asgari ücret zammı için son rakamlar!

10.12.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan 2022 yılı asgari ücret zammını ilgiyle takip ediyor. Yeni yılda verilecek asgari ücreti miktarı dört toplantının sonunda belli olacak olacak. Bugün son olarak Türk-İş'ten talep açıklaması gelmişti. Peki Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılacak? İşte 2022 asgari ücret zammı için son rakamlar...

Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılacak? 2022 Asgari ücret zammı için son rakamlar!

2022 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı araştırlıyor. Aralık ayı ile yıl sonu yaklaşırken, 2022'de verilecek asgari ücreti miktarı merak edilmeye başlandı. Peki Asgari ücrete 2022'de ne kadar zam yapılacak?

ASGARİ ÜCRETE 2022'DE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

2022 yılı brüt-net asgari ücret tutarı için yapılacak zam için milyonların gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonundan çıkacak karara kilitlendi. Milyonlarca çalışan tarafından yapılan toplantılar merakla bekleniyor. Karar için üçüncü tur görüşmeleri de başladı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "İşverenler asgari ücretti 3 bin 100 lira olarak uygun buluyor. Türk-İş bu rakamı 3 bin 900 liranın altına düşmez diyor." şeklinde konuştu.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise 3 bin 100 gibi bir rakamın olmadığını çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceklerini ifade etti. Türk-İş ise görüşmede anlaşma sağlanamadığını aktardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİMİZİ ZORA SOKMAYACAĞIZ

Ayrıca Katar ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari Ücret konusunda Sayın Bakan ve heyetini görüşmeleriyle bir sonuca varacaklar. Tarafların teklifleri nedir dönünce bir görelim. Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında en ideal olanını inşallah nihai kararı vereceğiz. İş vereninde alınan kararla mutlu olması lazım. Tüm bunları düşünerek bir karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Asgari ücrette son rakam dördüncü toplantı sonrası belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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