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Asgari ücrete ara zam açıklaması: Bakan Işıkhan'dan net mesaj: 'Ek zam yok'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.05.2024 12:01
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Milyonlarca çalışanın gözü temmuzdayken asgari ücrete ara zam için son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan asgari ücret için net bir şekilde ek zam olmayacağının altını çizdi.

Asgari ücrete ara zam açıklaması: Bakan Işıkhan'dan net mesaj: 'Ek zam yok'

Son dakika haberi... Asgari ücretin enflasyon karşısında erimesi ve açlık sınırının altında kalmasının ardından ara zam beklentisi yükselmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika asgari ücrete ara zam açıklaması geldi. Bakan Işıkhan ara zamma kapıları kapattı.

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AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Işıkhan 'Ekonomik veriler iyiye gidiyor, asgari ücrete ek zam olmayacak” dedi.

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EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, “Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?” şeklindeki soruya ise “Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim.” dedi.

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