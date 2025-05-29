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Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek" Özgür Özel'den gündem yaratacak '10 puan' çıkışı

Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam tartışmaları hararetlendi. "Ara zammı söke söke alacağız" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından "Asgari ücret 3 bin TL eridi. Erime 4 bin 500 lirayı geçecek" dedi. TÜİK'in enflasyon verilerini işaret eden Özel "Enflasyon kazanılan mahkemeye göre tartışılsa bugün belki 10 puan yukarıda çıkacak ve bu aradaki fark herkesin cebine, sofrasına yansıyacak" diye konuştu.

Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek" Özgür Özel'den gündem yaratacak '10 puan' çıkışı
Hazar Gönüllü

CHP'nin gündeminde temmuzda asgari ücrete ara zam konusu var. Özgür Özel sendika ziyaretlerine başladı. İlk durak DİSK oldu.

Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız" diyen Özel, devamında "Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi 8 eli sizin yakınızda" demişti.

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CHP'DEN DİSK'E 'ASGARİ ÜCRET' ZİYARETİ

Özel ve beraberindeki heyetin ziyaretinin ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, görüşmeye ilişkin "Asgari ücretin mutlaka revize edilmesi, bütün ücretlerin artırılması, kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

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ÖZEL: "İKTİDAR YILDA 4 KEZ ZAM TAAHHÜT ETMİŞTİ"

Özgür Özel ise asgari ücrete ara zam talebi hakkında şu mesajları verdi:

  • Bugün burada haziran ayı boyunca sürdüreceğimiz bir mücadelenin ilk adımını atarak DİSK’i ziyaret ettik.

  • Asgari ücret bir yıl boyunca 1 kuruş zam görmedi. İktidar 2023 seçimlerinde emekçilerden oy isterken “Enflasyonist ortamda asgari ücrete yılda 4 güncelleme düşünülebilir” diyordu. 2021 ve 2022’de Temmuz zammı yapıldı ama 2023’te 4 kez zammı taahhüt eden bir iktidar yönetiyor ülkeyi bugün.

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"ASGARİ ÜCRET 3 BİN TL ERİDİ"

  • Asgari ücretin aldığı zammı enflasyon yiyecek. Asgari ücret 3 bin TL eridi. Erime 4 bin 500 lirayı geçecek.

"ENFLASYON BUGÜN 10 PUAN YUKARIDA AÇIKLANSA FARK HERKESİN CEBİNE YANSIYACAK"

  • TÜİK gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor. Kazanılan mahkemeye göre enflasyon tartışılsa bugün belki 10 puan yukarıda çıkacak enflasyon ve bu aradaki fark herkesin cebine, sofrasına yansıyacak. Bu enflasyon herkesin sofrasından zeytin, tencereden iki kepçe çorba, çocuğun beslenme çantasından muz, mandalina çalıyor.

  • Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalı.

  • İktidar asgari ücret taleplerini görmezden geldiğinde Temmuz 2024 anketlerinde kendi tarihlerinin en düşük oyları aldılar.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel CHP
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