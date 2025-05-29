Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek" Özgür Özel'den gündem yaratacak '10 puan' çıkışı

CHP'nin gündeminde temmuzda asgari ücrete ara zam konusu var. Özgür Özel sendika ziyaretlerine başladı. İlk durak DİSK oldu.
Geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Asgari ücrete ara zam alacağız, emekliye seyyanen zam alacağız" diyen Özel, devamında "Tut ki asgari ücreti zamlamadılar, tut ki emekliye seyyanen zammı vermediler. Emeklinin de emekçinin de iki eli değil, bu ahtapot gibi 8 eli sizin yakınızda" demişti.
Özel ve beraberindeki heyetin ziyaretinin ardından DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, görüşmeye ilişkin "Asgari ücretin mutlaka revize edilmesi, bütün ücretlerin artırılması, kamu işçilerinin mağduriyetinin giderilmesi noktasındaki ortak değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.
Özgür Özel ise asgari ücrete ara zam talebi hakkında şu mesajları verdi:
Bugün burada haziran ayı boyunca sürdüreceğimiz bir mücadelenin ilk adımını atarak DİSK’i ziyaret ettik.
TÜİK gerçek olmayan bir enflasyon açıklıyor. Kazanılan mahkemeye göre enflasyon tartışılsa bugün belki 10 puan yukarıda çıkacak enflasyon ve bu aradaki fark herkesin cebine, sofrasına yansıyacak. Bu enflasyon herkesin sofrasından zeytin, tencereden iki kepçe çorba, çocuğun beslenme çantasından muz, mandalina çalıyor.
Asgari ücrete mutlaka ara zam yapılmalı.
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