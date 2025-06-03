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Asgari ücrete ara zam için konuştu, '2900 TL' rakamına dikkat çekti! '6 aylık enflasyonun sonunda...'

Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca memur ve emekli, mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber maaş hesabı yapmaya başlayınca asgari ücretli de ara zam konusunu merak etmeye başladı. Peki, asgari ücrette bir ara zam ihtimali var mı? Uzman isim konuyu değerlendirdi ve '2900 TL' rakamına dikkat çekti. İşte detaylar...

Asgari ücrete ara zam için konuştu, '2900 TL' rakamına dikkat çekti! '6 aylık enflasyonun sonunda...'
Hande Dağ

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşları ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları da netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon rakamı netleşirken son olarak geriye bir enflasyon verisi kaldı. Milyonlarca memur ve emekli maaş hesabı yapmaya başlarken bir yandan da asgari ücretli ve özel sektördekiler maaşlara bir ara zam olup olmayacağını merak ediyor. Konuyla ilgili uzman isimden değerlendirme geldi.

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Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç, katıldığı yayında asgari ücret konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ 2900 LİRA AZALDI"

"Şimdi bu sene asgari ücretin alım gücünde şu anki enflasyona göre bir aslında kayıp var. Yüzde 30 oranında artış yapılmıştı Ocak ayında. 22.104 lira olmuştu net asgari ücret. Ama bugün geldiğimiz 5 aylık enflasyon karşısında asgari ücretin alım gücü 2.900 lira azaldı. Yani o yuvarlarsak 22.105 lira olan asgari ücretin alım gücü bugün 19.205 lira gerilemiş durumda. Bir kayıp söz konusu asgari ücretli açısından. Geçen sene daha yüksek bir enflasyon olmuştu ilk 6 aylık dönemde ama yapılmamıştı temmuz ayında bir ara zam.

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"6 AYLIK ENFLASYONUN SONUNDA O DA GÜNDEME GELEBİLİR"

Geçen sene olduğu gibi bu sene de beklentiler var. İşte ana muhalefet partisi ısrarla konuyu gündeme getiriyor. Asgari ücrete ara zam yapılması konusunu gündeme getiriyor. Bakacağız yani 6 aylık enflasyonun sonunda o da gündeme gelebilir ara zam konusu.

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Ama asgari ücretle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Asgari ücret tespit komisyonunun yapısının değiştirilmesi konusunda Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın bir talebi olmuştu. Hatta demişti ki, komisyon demokratik bir yapıya kavuşturulmadıkça bundan sonraki toplantılara katılmayacağız demişti Türk İş. Ve henüz bu konuda bir değişiklik yapılmadı, komisyonun yapısı konusunda bir değişiklik yapılmadı. Ara zam gündeme geldiği zaman apar topar bir değişiklik yapılırsa nasıl bir şey olur? Türk İş'in nasıl tepkisi olur? Onu da bilemiyoruz ama herhalde ara zam yapılacak diye masadan çekilme durumu olmaz diye tahmin ediyorum. En azından işte işçi mağdur olmasın diye ara zam konusunda bir katkı sunabilir. Ama böyle bir tek talebi olmuştu Türk İş'in komisyonun yapısının değiştirilmesi konusunda bir talebi olmuştu. O talebin de aslında tartışılarak yerine getirilmesi gerekiyor"

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Hissenet
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