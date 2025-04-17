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Asgari ücrete ara zam için 'kulis' bilgisini paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım' diyerek açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 10:28
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Asgari ücrete ara zam olacak mı? Milyonların gözü asgari ücret konusunda temmuz ayına çevrildi. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında bir ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu çerçevede herkes yapılacak açıklamalara kilitlenirken bir yandan da asgari ücret zammına dair kulis bilgileri de geliyor. Peki, son olarak gelen kulis bilgisinde sinyaller hangi yönde? Asgari ücret artacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete ara zam için 'kulis' bilgisini paylaştı! 'Önemli bir isimden aldım' diyerek açıkladı

Asgari ücret ara zam olacak mı? Milyonlar bu sorunun yanıtını merakla bekliyor. Gelen son zamla beraber 2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi ise ara zam için beklentiler konuşulmaya başlandı. Gözler temmuz ayına çevrilmişken hükümetten asgari ücretle ilgili bir karar gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Son olarak asgari ücret ara zammına dair yeni bir kulis bilgisi geldi. İşte detaylar...

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"ŞU AN İTİBARIYLA SİNYALLER OLUMSUZ"

TGRT Haber canlı yayınında TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretlerin gözü ara zamda. Bu kapsamda gözler Temmuz ayına çevrildi, hükümete çevrildi. AK Parti kulislerinden aldığım bilgiyi aktaracağım. Beklenti var, hani o beklenti karşılanacak mı karşılanmayacak mı... Şu an itibarıyla sinyaller olumsuz. Ancak tam ifadeyi de söyleyeceğim. Tabii şu an itibarıyla baktığımızda Ocak Şubat Mart itibarıyla 3 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 10.07 oldu. Şimdi Haziran'da önümüzde 3 aylık dönem var nisan, mayıs, haziran dönemlerinde de enflasyon rakamlarının gelmesini bekliyoruz.

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"AK PARTİ KULİSLERİNDEN ÖNEMLİ BİR İSİMDEN ALDIĞIM BİLGİ"

Son zamanlarda biraz enflasyonun ateşi yükseldi. Çalışanların kaybı olmaya başladı, enflasyon yükseldikçe çalışanların cebindeki para da eriyor. Bu kapsamda çalışanlar da asgari ücrete ara zam beklentisini daha gür bir biçimde dillendirmeye başladılar. AK Parti kulislerinden önemli bir isimden aldığım bilgileri paylaşayım. Asgari ücrete ara zam olacak mı? Şu an itibarıyla ara zam planlanmıyor, eğer çok olağan dışı bir gelişme yaşanmazsa asgari ücrete Temmuz ayında bir ara zam yapılması düşünülmüyor.

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"ŞU AN İTİBARIYLA ASGARİ ÜCRETE BİR ARA ZAMMIN HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE OLMADIĞININ ALTINI ÇİZELİM"

AK Parti'de şöyle değerlendirmeler yapılıyor; şimdi ekonomi iyileşince en son asgari ücretli faydalanıyor, kötüleşince en çok asgari ücretli eziliyor, dolayısıyla yürütülen bir ekonomi programı var, o ekonomi programı kapsamında da dengeleri bozacak bir adım atılması şu an itibarıyla planlanmıyor. Zaten yapılan değerlendirmelerde de şu tür ifadeler kullanılıyor; işte aslına bakılırsa Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar göründüğü kadar fazla değil, çünkü vergiden kaçınmak isteyen bazı işverenler bankaya asgari ücret tutarı kadar yatırıyor ancak elden de bazı bir miktar yine işçiye vermeye devam ettiriyor şeklinde değerlendirmeler var. İşte tarım ve hayvancılıkta 100 bin liralar konuşuluyor, 25 - 27 bin liradan aşağı özel sektörde çalışan insan yok, bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Dolayısıyla şu an itibarıyla asgari ücrete bir ara zammın hükümetin gündeminde olmadığının altını çizelim.

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"OLAĞANÜSTÜ BİR GELİŞME YAŞANMADIĞI TAKDİRDE"

Ancak orada tabii bir şerh de düşmekte fayda var, olağanüstü bir gelişme yaşanmadığı takdirde. Bazen iç gelişmeler ekonominin ateşini yükseltiyor, bazen dışarıdaki gelişmeler Türkiye'yi etkiliyor. Ancak şu an itibarıyla asgari ücrete bir ara zammın hükümetin gündeminde olmadığını ifade edelim"

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret ara zam
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