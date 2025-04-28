Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Mehmet Şimşek'in açıklamasına bakarsak...'

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi asgari ücrete ara zam konusu. Gözler asgari ücrette bir güncelleme için temmuz ayına çevrilmişken uzmanların da ara zam ihtimaline karşılık değerlendirmeleri merak ediliyor. Son olarak uzman isimden, asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği, gelmesi halinde zam oranının ne kadar olabileceğiyle ilgili değerlendirme geldi.

"YÜZDE 15 ÇOK BÜYÜK ORAN"

Ekol TV yayınında Zeliha Saraç'ın "'Asgari ücrete ara zam gelir mi?' çok büyük bir soru" ifadesi üzerine ekonomist Baki Atılal "Yüzde 15 çok büyük oran" dedi.

"ŞİMŞEK'İN LAFI ÜZERİNDEN GİDERSEK BİR ARTIŞ GELMEZ"

Saraç "Gelse gelse yüzde 10 falan mı gelir?" sorusu üzerine ise Atılal "Yok. 5-7 arasında bir şey gelir. Ama şöyle söyleyeyim; Mehmet Şimşek'in lafı üzerinden gidersek bir artış gelmez. Çünkü bandın içerisinde kalacak diyor" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Saraç "O zaman Mehmet Şimşek'in açıklamalarına istinaden asgari ücrete ara zam gelmez. Ancak mevcut şartlar altında gelmesi gerekir, değil mi? Yani konu bu?" diye sorunca Atılal "Gelmez. Evet. Enflasyon üzerinden gidersek hissettiğimiz, bir de hisseden olayı çıktı ya son iki yıldır, onun üzerinden gidersek olması gerekir. Ama Sayın Mehmet Şimşek'in geçen haftaki açıklamasına bakarsak öyle bir şey beklememek gerekir" dedi.