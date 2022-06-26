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Asgari ücrete ara zam için son viraja girildi! Yüzde 40’ın üzerinde…

26.06.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan asgari ücrete yapılması beklenen ara zam kararını bekliyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam için son viraja girildiği öğrenilirken çalışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacağı belirtildi. Yapılması beklenen zam oranın yüzde 40 olacağı konuşulurken yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi de göz önünde bulundurulacak.

Asgari ücrete ara zam için son viraja girildi! Yüzde 40’ın üzerinde…

Asgari ücrete ara zam için yapılan çalışmalarda son viraja girildi. İşçi ve işveren temsilcileriyle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in hafta başı yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Bilgin'in sunumu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı doğrultusunda gelecek hafta asgari ücret konusunda gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Hükümet yetkililerinin yüzde 40 zam üzerinde durduğu çalışmada enflasyondan kaynaklı alım gücünün düşmesinin önüne geçilecek.

KOMİSYON TOPLANACAK

Asgari ücret, bir kişinin çalıştırılabileceği en düşük ücreti ifade ediyor. 2015 yılına kadar altı aylık dilimler şeklinde belirlenen asgari ücrette, 2016 yılındaki değişiklikle yılın tamamında geçerli olan tek bir rakama geçildi. Yasaya göre, asgari ücrette yapılacak artış için işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilciden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Mevzuat gereği komisyonun aldığı zam karan, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor.

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asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan Vedat Bilgin Bakanlar kurulu
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