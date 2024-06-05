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Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de olacak... Türk-İş Başkanı Atalay ve Bakan Işıkhan da masada olacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.06.2024 06:50
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Asgari ücrete ara zam olup olmayacağı merak edilirken, doğrudan 6 milyonu etkileyecek olan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Bugün hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin Cenevre'de bir araya geleceğini söyleyen gazeteci Saygı Öztürk, "Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak" dedi. Öztürk, milyonların merak ettiği "Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna da yanıt verdi. İşte asgari ücret toplantısıyla ilgili detaylar...

Asgari ücrete ara zam için sürpriz zirve! Gözler Cenevre'de olacak... Türk-İş Başkanı Atalay ve Bakan Işıkhan da masada olacak

Asgari ücrete Temmuz'da ara zam olacak mı? sorusuna yanıt arayan milyonları heyecanlandıracak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Asgari ücrete zam kapısını kapattığı belirtilen hükümet temsilcileriyle, işçi ve işveren temsilcileri mini bir zirve gerçekleştirecek. Asgari ücrete ara zam konusunun masaya yatırılacağı toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın katılacağı öğrenildi.

SÜRPRİZ ASGARİ ÜCRETE ZAM ZİRVESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın BM Uluslararası Çalışma Örgütünün 112'nci Uluslararası Çalışma Konferansı (ILO) için Cenevre'ye gideceğini belirten gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü TV'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN AKŞAM BİR MİNİ ZİRVE YAPILACAK"

Cenevre'de Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı, DİSK yetkilileri ve aynı zamanda işveren sendikalarının yetkililerinin de olacağını söyleyen Öztürk, "Bugün akşam bir mini zirve yapılacak. Bu mini zirvede zamlar, asgari ücret de dahil olmak üzere, ayrıntılı bir biçimde o masada konuşulacak." dedi.

"TÜRK-İŞ CİDDİ BİÇİMDE HAZIRLANDI"

Söz konusu toplantıya Türk-İş'in ciddi bir biçimde hazırlandığını söyleyen Öztürk "Asgari ücretin en az 18 bin TL olmasını istemişler ve yılda da iki kez belirleme talebi vardi. 7 ay sonra neler değişmiş olacak göreceğiz. Kızılcahamam'da asgari ücrete zam konusu konuşulmuş olabilir ama Türk-İş'in işçiler adına da bir talebi var. Ne kadar etkili olacak göreceğiz." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLUR MU?

"Asgari ücrete ara zam olur mu?" sorusuna da yanıt veren Öztürk şu ifadeleri kullandı;

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"Rakamlar ortada asgari ücret 17 bin TL'ydi ama enflasyon nedeniyle 3 bin TL gibi bir kayıp var. Yıllık enflasyon yüzde 75 seviyesinde çıktı. Asgari ücretli 6 milyon çalışanın da bir kaybı söz konusu. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."


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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ergün Atalay türk iş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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