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Asgari ücrete ara zam ile ilgili Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi!

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Hande Dağ

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam ile ilgili soruya yanıt geldi. Asgari ücret halen 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl asgari ücrete ara zam yapılmamıştı ancak beklentiler nedeniyle bu sene 'asgari ücrete ara zam olacak mı?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte milyonların cevabını merakla beklediği soruya Işıkhan'ın yanıtı...

Milyonların gözü kulağı asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği konusuna çevrildi. Asgari ücretle ilgili yapılacak resmi açıklamalar beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Bakan Işıkhan'a "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu?" sorusu soruldu.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı: "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence, çok erken"

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Asgari ücret 2025 yılı için 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete ara zam yapılmamıştı. Enflasyonla mücadele ve sıkı para politikaları doğrultusunda asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmaması konusunda ekonomistler de beklentinin düşük olduğunu belirtiyordu.

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EMEKLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Bakan Işıkhan "Emeklilere dönük bir çalışmanız var mı?" sorusuyla ilgili ise "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an için toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an için emeklilerle ilgili bir çalışmamız söz konusu değil. Kadınların emekliliklerine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak o da inşallah Haziran-Temmuz aylarında teknik altyapısını hazırladıktan sonra da ekonomi koordinasyon kuruluna getireceğiz. İçeriği daha netleştirmedik çünkü yeni bir analiz yapmamız gerekiyor. En kadınların emeklilik haklarının sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var. engelli olup olmadığı geçirilen hizmet süresi onların hepsine bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten" dedi.

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Hissenet
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