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Asgari ücrete ara zam mesajı! O sözler 2. zammı tekrar gündeme getirdi 'Kayıtsız kalmayız'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.12.2024 13:56
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Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Kimi kesimlerce yetersiz bulunan asgari ücret ile ilgili şimdi de ara zam konusu konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Asgari ücrete gelen yüzde 30 zam sonrası 2025 yılı içinde bir ara zam daha olup olmayacağı tartışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günkü açıklamaları yeniden heyecan yarattı. Enflasyonla ilgili sapma ihtimaline dikkat çeken Erdoğan önemli bir mesaj verdi.

Asgari ücrete ara zam mesajı! O sözler 2. zammı tekrar gündeme getirdi 'Kayıtsız kalmayız'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını tamamladı ve milyonların dikkat kesildiği yeni asgari ücret yüzde 30 zam ile 22 bin 104 TL olarak açıklandı. Bazı kesimler bu rakamı yetersiz bulurken ara zam tartışmaları yeniden başladı. Şimdi herkes "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Farklı çevrelerde ara zam ile ilgili farklı görüşler gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma, asgari ücrete ara zam konusunu yeniden gündeme getirdi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu konuşmasında asgari ücret, enflasyon ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Enflasyon, haziran ayından beri istikrarlı şekilde düşüyor. İnşallah bu düşüş 2025 yılında daha da hızlanacak. Şayet enflasyon oranında çok ciddi sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız. İnancımız odur ki buna gerek kalmayacak. Ama biz enflasyonu daha da düşürerek sadece asgari ücretlileri değil, milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. Şunu da söylemek durumundayım. Özellikle son birkaç yılda ekonomi programımızı ve küresel rekabet gücümüzü riske atma pahasına asgari ücrette tarihimizin en yüksek artışlarına gittik" ifadelerini kullandı.

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Bu açıklamaların ardından yeniden ara zam konusu tartışılmaya ve beklentiler yükselmeye başlarken asgari ücrete ara zam ile ilgili gelecek aylarda alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar takip ediliyor.

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