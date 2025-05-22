Asgari ücrete ara zam soruldu, gündem oldu! Canlı yayında uzman isim o detayı açıkladı 'Artış da hesaplanıyor'

Ekonomi dünyası bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen Enflasyon Raporu toplantısındaydı. Başkan Fatih Karahan'ın sunumu ile gerçekleştiren toplantıda kritik açıklamalar yapıldı. Başkan Karahan, "Enflasyon yıl sonu değişim tahmini 2025 yılı için yüzde 24. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk" sözlerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam var mı sorusuna da yanıt veren Başkan Karahan, şu sözleri kullandı:



"Ara zam konusunda karar verici değiliz, komisyon var çalışmalarını yapıyor. Biz tavsiye veren bir noktada da değiliz. Raporda sunduklarımız ücretler dahil çeşitli varsayımlar ile gerçekleşiyor. Ücret konusunda söylediğimiz şey şu, yüksek enflasyon ücretlerin erimesine neden oluyor. Bizim üzerimize düşen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek oluyor"

EKOL TV'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Nazlı Sarp, yıl sonu enflasyon hedefinin değişmediğini hatırlattı ve, "Böyle bir gelişme yaşanmadı. 2025 yıl sonu için yüzde 19 ve 29 gibi geniş bir aralıkta seyrediyor" sözlerini kullandı.



Sarp, bu yıl yaşanna zirai don olayına değinerek gıda enflasyonunda yukarı yönlü bir hareket beklenildiğini belirtti ve, "Onun dışında hizmet enflasyonunda yükseliş var ama yavaş yavaş düştüğü ifade edildİ" sözlerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Sunuma damga vuran asgari ücret açıklamasına da değinen Sarp, Başkan Karahan'ın açıklamalarındaki satır arasını okuyarak şu sözleri kullandı:





"Başkan Karahan, Merkez Bankası'nın böyle bir yetkisi olmadığını belirtti. Ancak çeşitli hesaplamalarda bazı varsayımların içinde bu artışın da yer aldığını belirtti. Çok arada kalan bir açıklamaydı. Yetkililerin kararına bağlı olarak bir artış görebiliriz veya görmeyebiliriz"